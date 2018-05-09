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    «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая

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    «Вильярреал» — «Барселона»
    «Вильярреал» — «Барселона»
    elpais.com
    В среду, 9 мая, в рамках перенесенного 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле примет «Вильярреал». Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Вильярреал».

    «Барселона»

    Каталонцы в ранге чемпиона успели провести только один поединок. В прошлые выходные сине-гранатовые на своем поле принимали мадридский «Реал». Встреча завершилась боевой ничьей — 2:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В этом сезоне в рамках испанской Примеры «Барселона» не проиграла ни одного матча. В 35-ти поединках подопечные Эрнесто Вальверде одержали 26-ть побед и 9-ть раз играли вничью.

    На своей арене «Барса» 14-ть встреч выиграла и 3-и матча свела вничью, разница забитых и пропущенных — 47:10. Сыграв вничью в прошлом домашнем матче со «сливочными», каталонцы прервали 5-матчевую победную серию.

    Ближайшие события

    В лазарете команды находятся защитники Йерри Мина, Лукас Динь, Алеиш Видаль, а также полузащитник Андре Гомеш. Из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Серхи Роберто.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» ведет борьбу за попадание в зону Лиги Европы. На данный момент «Вильярреал» (57-мь очков) расположился на 6-й строке и опережает 7-й «Хетафе» на 5-ть баллов, а 8-ю «Севилью» — 6-ть.

    Все прогнозы на футбол

    Футболисты Хавьера Кальеха в последних 4-х поединках испанского первенства один матч сыграли вничью и 3-и встречи выиграл кряду.

    Сначала поделили очки с «Севильей» (2:2) в гостях. Затем одержали виктории в 3-х играх подряд. Обыграли «Леганес» (2:1), «Сельту» (4:1) и «Валенсию» (1:0) — все поединки прошли в Вильярреале.

    Из гостевых встреч этого сезона «желтая субмарина» привезла 6-ть побед, 4-е ничьи и 7-мь поражений, разница мячей — 17:21.

    Из-за травмы не сыграют полузащитник Рамиро Герра и нападающий Леонардо Суарес. Дисквалифицирован — защитник Антонио Рукавина.

    1,71победа «Вильярреала» с форой (+2)

    Последний раз отобрать очки на поле «Барселоны» «Вильярреал» смог в 2010 году (1:1). Затем победу праздновали только каталонцы, выиграв 6-ть матчей кряду с общим счетом — 20:5.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1,30, победа «Вильярреала» — 9,40, ничья – 6,30.

    После тяжелого матча «Барселоны» в Эль-Классико и утратой мотивации в играх чемпионата, можно предположить, что гости не должны проиграть с крупным счетом.

    Наше предложение — поставить на «Вильярреал» с форой (+2) за 1,71.

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