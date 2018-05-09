«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая

«Барселона»

Каталонцы в ранге чемпиона успели провести только один поединок. В прошлые выходные сине-гранатовые на своем поле принимали мадридский «Реал». Встреча завершилась боевой ничьей — 2:2.

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В этом сезоне в рамках испанской Примеры «Барселона» не проиграла ни одного матча. В 35-ти поединках подопечные Эрнесто Вальверде одержали 26-ть побед и 9-ть раз играли вничью.

На своей арене «Барса» 14-ть встреч выиграла и 3-и матча свела вничью, разница забитых и пропущенных — 47:10. Сыграв вничью в прошлом домашнем матче со «сливочными», каталонцы прервали 5-матчевую победную серию.

В лазарете команды находятся защитники Йерри Мина, Лукас Динь, Алеиш Видаль, а также полузащитник Андре Гомеш. Из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Серхи Роберто.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» ведет борьбу за попадание в зону Лиги Европы. На данный момент «Вильярреал» (57-мь очков) расположился на 6-й строке и опережает 7-й «Хетафе» на 5-ть баллов, а 8-ю «Севилью» — 6-ть.

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Футболисты Хавьера Кальеха в последних 4-х поединках испанского первенства один матч сыграли вничью и 3-и встречи выиграл кряду.

Сначала поделили очки с «Севильей» (2:2) в гостях. Затем одержали виктории в 3-х играх подряд. Обыграли «Леганес» (2:1), «Сельту» (4:1) и «Валенсию» (1:0) — все поединки прошли в Вильярреале.

Из гостевых встреч этого сезона «желтая субмарина» привезла 6-ть побед, 4-е ничьи и 7-мь поражений, разница мячей — 17:21.

Из-за травмы не сыграют полузащитник Рамиро Герра и нападающий Леонардо Суарес. Дисквалифицирован — защитник Антонио Рукавина.

1,71победа «Вильярреала» с форой (+2)

Последний раз отобрать очки на поле «Барселоны» «Вильярреал» смог в 2010 году (1:1). Затем победу праздновали только каталонцы, выиграв 6-ть матчей кряду с общим счетом — 20:5.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1,30, победа «Вильярреала» — 9,40, ничья – 6,30.

После тяжелого матча «Барселоны» в Эль-Классико и утратой мотивации в играх чемпионата, можно предположить, что гости не должны проиграть с крупным счетом.

Наше предложение — поставить на «Вильярреал» с форой (+2) за 1,71.

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