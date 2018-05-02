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    Два раза в реку не войдешь

    «Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая

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    Эусебио Ди Франческо
    Эусебио Ди Франческо
    Barca Blaugranes
    В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» 2-го мая примет на своем стадионе «Ливерпуль». Начало матча – в 21:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Ливерпуль».

    «Рома»

    Не хотим списывать все на неудачу, но иначе и не скажешь – «Роме» просто не повезло. Причем еще в тот момент, когда на жеребьевке ей попался «Ливерпуль». Если серьезно, то Ди Франческо имеет полное право пенять на судьбинушку.

    Его команда в первом матче эпизодично выглядела очень хорошо, но в целый паззл эти эпизоды не складывались. Например, «Рома» была гораздо эффективнее вверху: римляне выиграли 30 (!) верховых дуэлей. Это почти в два раза больше, чем выиграли англичане. Только один Джеко выиграл 11 противостояний на втором этаже.

    По линиям команда Ди Франческо действовала ровнее и строже: им пять раз удалось поймать атаку «Ливерпуля» в офсайд. Индивидуальная игра тоже была лучше: 13-7 по успешным обводкам. Что уж говорить о «наземной» борьбе – «волки» выиграли 72% единоборств.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Главными недостатками игры римского клуба можно считать медлительность при перестроении и академичность в защите. Поскольку Клопп практически играл схему 4-6-0, оборонцы «волков» просто не знали, кого держать. Из-за этого во время быстрых врываний «мерсисайдцев» происходила суматоха, что и привело к пяти голам.

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа показала просто феноменальную игру в первом полуфинальном матче. Сразу двое игроков «красных» удостоились наивысшей оценки от «Who Scored»: Мо Салах и Роберто Фирмино (по 10.0). Да и вся команда показала настоящий феномен футбола.

    Ближайшие события

    Дело в том, что в первом матче все показатели, кроме ударов, были на стороне римлян. Но играл-то лучше «Ливерпуль»! Это еще раз доказывает, что современный футбол не так зависим от цифр, как все думают. Но некоторые данные все-таки нужны для правильной ставки на ответный матч.

    Ключевые цифры. В восьми поединках «Ливерпуля» в Лиге чемпионов из последних девяти был пробит ТБ 2,5. При этом сами «мерсисайдцы» забивали как минимум два гола в матче. Что касается заключительных минут первого матча с «Ромой», то такие провалы для команды Клоппа не в новинку. Например, в АПЛ в промежутке с 76-й по 90+ минуты «Ливерпуль» пропустил 12 голов из 21-го пропущенного во вторых таймах.

    Прогноз

    1,77«Офсайды: П2»

    Ответка против «Барселоны» в четвертьфинале доказала, что «Рома» на своем поле очень страшна и дерзка. Но ощущения второго суперкамбека не возникает. Два раза в одну реку не войдешь. Даже при том, что «Ливерпуль» не умеет толково защищаться, он это попробует сделать.

    Следовательно, основные моменты у «красных» будут возникать при контратаках. Уровень обороны римлян мы уже описали. Потому самой рациональной ставкой видим «Офсайды: П2» за 1,77.

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