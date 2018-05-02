«Оренбург» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая

«Оренбург»

«Оренбург» возглавляет на данный момент турнирную таблицу ФНЛ, имея в своем активе 77-мь баллов. «Сине-белые» опережают преследователей на 1-но и 3-и очка соответственно.

Подопечные Владимира Федотова имеют 8-ми матчевую серию без поражений. Проиграв в 27-м туре во Владивостоке «Лучу» (0:1), оренбуржцы затем выиграли 6-ть матчей и 2-а свели вничью.

Поделили очки с «Крыльями Советов» и «Шинником» в гостях (0:0 — оба матча). Переиграли на своем поле «Олимпиец» (3:0), «Томь» (3:0), «Волгарь» (3:0) и питерское «Динамо» (4:3), а на выезде «Химки» (1:0) и «Тюмень» (2:1).

В этом сезоне на своем поле «Оренбург» потерял только 7-мь очков. В 15-ти матчах одержал победы, 2-а раза сыграл вничью и один поединок проиграл. Победная домашняя серия на данный момент составляет 8-мь встреч.

«Сибирь»

Футболисты Сергея Кирсанова за 3-и тура до окончания первенства отстают от 4-го места на 8-мь очков. В 35-ти встречах они завоевали 53-и балла.

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«Орлы» имеют 3-х матчевую серию без побед. В последних 3-х турах они 2-а поединка свели вничью — «Динамо» Питер (1:1) и «Авангард» Курск (0:0) на выезде, дома проиграли «Тюмени» со счетом 0:2.

Гостевые игры этого сезона принесли клубу из Новосибирска 5-ть викторий, 8-мь ничейных матчей и 4-е поражения. Примечательно, что последние 6-ть выездных поединков кряду «Сибирь» свела вничью.

1,69победа «Оренбурга» с форой (-1)

В последних 4-х встречах между собой, которые прошли в Оренбурге, хозяева выиграли 2-е игры и 2-е свели вничью. В первом круге этого первенства «Оренбург» переиграл в гостях «Сибирь» со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Оренбург», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.

За успех «Сибири» предлагают 9,10, а ничью оценивают с коэффициентом 4,30.

1,80ИТ2 ТБ 1,5

Хозяева будут играть только на победу, ведь потеря очков может дорого стоить на финише сезона. «Сибирь» не сможет отыграть за 3-и тура гандикап в 8-м очков до зоны плей-офф. Так, что сезон можно считать для новосибирцев законченным.

Можно в этой игре поставить на победу «Оренбурга» с форой (-1) за 1,69 или ИТ на «Оренбург» ТБ 1,5 за 1,80.

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