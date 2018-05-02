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    «Енисей» разберется с гостями из Астрахани

    «Енисей» — «Волгарь». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая

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    Футболисты «Енисея»
    Футболисты «Енисея»
    В среду, 2 мая, «Енисей» на своем поле примет «Волгарь» в рамках 36-го тура российской Футбольной национальной лиги. Поединок начнется в 13:00 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Волгарь».

    «Енисей»

    За 3-и тура до конца первенства красноярская команда занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. В 35-ти матчах «красно-синие» положили в свою копилку 74-и очка.

    Подопечные Дмитрия Аленичева, проиграв в прошлом туре «Химкам» (1:2) на выезде, уступили 2-ю строчку «Крыльям Советов» и сейчас отстают от них на 2-а пункта.

    «Львы» забронировали себе, как минимум, участие в переходных матчах. 4-й «Тамбов» отстает на 13-ть баллов.

    Ближайшие события

    В последних 7-ми поединках «Енисей» смог выиграть только в 3-х встречах, а в оставшихся 4-х матчах уходил с поля побежденным.

    На своем поле красноярцы выступают очень мощно, проиграв только в одной игре и еще в 2-х сыграв вничью, 14-й поединков они выиграли.

    «Волгарь»

    «Волжане» с 42-мя баллами занимают 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета они оторвались на 6-ть очков.

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    Астраханский клуб в 2018 году в рамках первого дивизиона смог выиграть только одну игру из 10-ти проведенных.

    В 34-м туре «Волгарь» на выезде одолел дубль столичного «Спартака» со счетом 3:2. Еще в 3-х встречах делил очки с противниками и 6-ть матчей проиграл.

    На выезде в этом сезоне «волгари» одержали только 4-е победы, 5-ть матчей свели вничью и 8-мь встреч проиграли, разница мячей — 18:26.

    2,17«Енисей» победит и ТМ 3,5: да

    За последние 4-е сезона ФНЛ «Енисей» в Красноярске смог обыграть «Волгарь» только один раз (в прошлом сезоне — 1:0). В первом круге этого чемпионата «Енисей» выиграл в Астрахани со счетом 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем поединке хозяева поля, оценивая их победу в 1,20. На победу гостей — 17,5, ничья — 7,00.

    Красноярской команде нужно обязательно брать в предстоящем поединке 3-и очка и надеяться на осечку «Крылья Советов», чтобы вернуть 2-ю строку, дающую право на прямой выход в элиту российского футбола.

    Поэтому, поставим на их победу, и рискнем предположить, что матч не будет особо результативным.

    Наш прогноз — «Енисей» победит и ТМ 3,5: да 2,17.

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