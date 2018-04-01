«Краснодар» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля

«Краснодар»

У «Краснодара» был шанс закрепится на 2-й строке в турнирной таблице РФПЛ. «Быки» после победы в 21-м туре над «Ростовом» (3:1) в 2-х матчах подряд не могут выиграть. К тому же даже не могут забить.

Сначала в Москве «чёрно-зелёные» разошлись миром с «Динамо». Встреча закончилась со счетом 0:0. Затем на своем поле подопечные Игоря Шалимова проиграли «Уфе» (0:1).

И теперь «горожане» после 23-х матчей чемпионата занимают только 4-ю строчку в турнирной таблице. В этих поединках они заработали 40-к очков.

Отставание от 2-го «Спартака» (23 матча) составляет 4-е пункта, 3-го ЦСКА (22 поединка) — один балл, а 5-й «Зенит» (22 игры) «быки» опережают на одно очко.

Среди травмированных у «Краснодара» числятся защитник Стефан Страндберг и полузащитник Торнике Окриашвили.

«Анжи»

«Анжи» в прошлом туре чемпионата одержал победу над своим прямым конкурентом в борьбе за выживание. В Махачкале «орлы» одолели «Тосно» со счетом 2:0.

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Добыв 3-и очка подопечные Вадима Скрипченко смогли покинуть предпоследнюю строку турнирки РФПЛ. После 23-х матчей «жёлто-зелёные» обосновались на 13-м месте, имея в своем активе 23-и очка.

Это положение позволит «Анжи» взять участие в переходных матчах. До 12-го «Динамо» всего один балл, но и до зоны прямого вылета один пункт.

После зимнего перерыва команда из Махачкалы забивает в каждом матче. В 21-м туре «орлы» спаслись в игре с «Рубином» (1:1), забив на последней минуте встречи. В следующем поединке проиграл «Уфе» (2:3).

1,50победа «Краснодара»

В лазарете команды находятся Батраз Хадарцев и Магомед Мусалов.

Прогноз

Букмекеры считают хозяев поединка фаворитом. Они оценивают их шанс на победу кэффом в 1,50. На победу «Анжи» предлагают — 7,00, ничья — 4,50.

В последних играх «быки» немного притормозили (в 2-х поединках заработали только один балл). Но не все еще потеряно в борьбе за попадание в зону ЛЧ. В игре с аутсайдером чемпионата «Краснодар» будет стараться брать очки по максимуму.

2,02обе забьют: да

«Анжи» тоже будет стараться разжиться заветными баллами, но на выезде махачкалинцы выступают плохо. В этом сезоне они в гостях заработали только 6-ть очков, добыв одну победу.

Скорее всего, хозяева одержат победу. Предлагаем поставить на их победу за 1,50.

Также можно сделать ставку — обе забьют: да за 2,02. Ведь оппоненты зачастую не уходят с поля без забитых мячей.

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