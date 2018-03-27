Польша — Южная Корея. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

Польша

Сборная Польши без особых проблем завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира — 2018. «Белые орлы» выиграли 8-м матчей из 10-ти. Проиграли только датчанам на выезде со счетом 0:4.

Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром в европейской зоне. Из 28-ми общих забитых мячей на его счету числиться 16-ть точных ударов.

Неприятным моментом в отборе стало большое количество пропущенных мячей. В 10-ти поединках поляки пропустили 14-ть голов. Только в 2-х играх они смогли сохранить свои ворота на замке.

Примечательно, что после окончание квалификации Польша провела 3-и игры и не забила ни одного гола. В ноябре 2017 года на своем поле принимала Уругвай и сыграла (0:0), через несколько дней тоже на родной арене проиграла Мексике (0:1). Уже в этом году во Вроцлаве уступила Нигерии со счетом 0:1.

Южная Корея

«Воины Тэджу» на финальном этапе квалификации в азиатской зоне в своей группе заняли 2-е место, отстав от Ирана на 7-м очков. После первого круга корейцы немного притормозили, добыв во втором круге группы только одну победу.

После завершения квалификации сборная Южной Кореи выиграла Чемпионат Восточной Азии, обыграв в решающем поединке Японию со счетом 4:1.

«Азиатские тигры» на данный момент после отборочного турнира провели уже 8-м контрольных встреч. В 2017 году проиграли России (2:4) и Марокко (1:3), сыграли вничью с Сербией (1:1) и переиграли Колумбию (2:1).

В этом году одержали победы над Молдавией и Латвией с одинаковым счетом 1:0. Расписали мировую с Ямайкой (2:2) и проиграли Северной Ирландии (1:2).

1,70победа сборной Польши

Между собой оппоненты провели всего 2-е встречи. На домашнем ЧМ в 2002 году корейцы переиграли поляков со счетом 2:0, а в 2011 году сыграли вничью в контрольном поединке (2:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Польши — 1,70, победа Южной Корее — 5,60, ничья — 3,70.

Поляки еще не обыгрывали корейцев в своей истории. К тому же в последних 3-х контрольных поединках «белые орлы» не могут забить. Но до ЧМ осталось немного времени и поляком пора уже демонстрировать игру которую они планируют показать на полях России.

Прогнозируем победу сборной Польши в этой игре за 1,70.

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