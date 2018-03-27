ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Полякам пара уже просыпаться

    Польша — Южная Корея. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

    Товарищеские матчи Сборная Польши Сборная Кореи
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский
    independent.co.uk
    В контрольном поединке сборная Финляндии 27 марта на своем поле сыграет с национальной командой Южной Кореей. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Польша — Южная Корея.

    Польша

    Сборная Польши без особых проблем завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира — 2018. «Белые орлы» выиграли 8-м матчей из 10-ти. Проиграли только датчанам на выезде со счетом 0:4.

    Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром в европейской зоне. Из 28-ми общих забитых мячей на его счету числиться 16-ть точных ударов.

    Неприятным моментом в отборе стало большое количество пропущенных мячей. В 10-ти поединках поляки пропустили 14-ть голов. Только в 2-х играх они смогли сохранить свои ворота на замке.

    Ближайшие события

    Примечательно, что после окончание квалификации Польша провела 3-и игры и не забила ни одного гола. В ноябре 2017 года на своем поле принимала Уругвай и сыграла (0:0), через несколько дней тоже на родной арене проиграла Мексике (0:1). Уже в этом году во Вроцлаве уступила Нигерии со счетом 0:1.

    Южная Корея

    «Воины Тэджу» на финальном этапе квалификации в азиатской зоне в своей группе заняли 2-е место, отстав от Ирана на 7-м очков. После первого круга корейцы немного притормозили, добыв во втором круге группы только одну победу.

    После завершения квалификации сборная Южной Кореи выиграла Чемпионат Восточной Азии, обыграв в решающем поединке Японию со счетом 4:1.

    «Азиатские тигры» на данный момент после отборочного турнира провели уже 8-м контрольных встреч. В 2017 году проиграли России (2:4) и Марокко (1:3), сыграли вничью с Сербией (1:1) и переиграли Колумбию (2:1).

    В этом году одержали победы над Молдавией и Латвией с одинаковым счетом 1:0. Расписали мировую с Ямайкой (2:2) и проиграли Северной Ирландии (1:2).

    1,70победа сборной Польши

    Между собой оппоненты провели всего 2-е встречи. На домашнем ЧМ в 2002 году корейцы переиграли поляков со счетом 2:0, а в 2011 году сыграли вничью в контрольном поединке (2:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Польши — 1,70, победа Южной Корее — 5,60, ничья — 3,70.

    Поляки еще не обыгрывали корейцев в своей истории. К тому же в последних 3-х контрольных поединках «белые орлы» не могут забить. Но до ЧМ осталось немного времени и поляком пора уже демонстрировать игру которую они планируют показать на полях России.

    Прогнозируем победу сборной Польши в этой игре за 1,70.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ждать ли феерии от Роналду?
  • 9,67
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИ
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Худший чемпионат мира за последние пять лет
  • Итоги чемпионата мира по фигурному катанию — в нашем обзоре прессы
    •
  • Странный ЧМ и бенефис канадских тренеров
  • Заключительный соревновательный день на ЧМ в Милане — в обзоре СМИ
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов