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    Подтвердят ли болгары статус домашней команды?

    Болгария — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта

    Товарищеские матчи Сборная Боснии и Герцеговины
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    Эдин Джеко
    Эдин Джеко
    goal.com
    В пятницу, 23 марта, национальная команда Болгарии в Разграде примет сборную Боснии и Герцеговины. Поединок начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Болгария — Босния и Герцеговина.

    Болгария

    Болгарская дружина в своей группе заняла только 4-е место, заработав всего 13-ть баллов в 10-и поединках. Что правда, болгары попали в очень сильную компанию. Соперниками балканской команды были французы, шведы и голландцы. А еще сборная Белоруссии и Люксембурга, с которыми они умудрились потерять очки.

    В актив «львам» можно занести победы на своем поле над голландцами (2:0) и шведами (3:2). Так же были добыты обязательные победы в домашних поединках над белоруссами (1:0) и люксембуржцами (4:3). И только французам трехцветные проиграли при своих зрителях (0:1).

    На выезде болгары смогли заработать только один балл. В последнем туре балканцы поделили очки с Люксембургом (1:1), прервав тем самым 6-ти матчевую проигрышную выездную серию.

    Ближайшие события

    В целом болгарская дружина неплохо выступает на своем поле, проиграв за неполные 3-и года только 2-е встречи. В ноябре они успели провести контрольный поединок против Саудовской Аравии, который прошел в Португалии и принес победу болгарам со счетом 1:0.

    Между собой оппоненты успели провести только один поединок в 2008 году. Матч носил статус товарищеского, и Болгария тогда сумела его выиграть (2:1) на поле соперника.

    Босния и Герцеговина

    «Золотые лилии» в своей отборочной группе финишировали на 3-м месте, отстав от 2-х греков на 2-а балла, и первых бельгийцев на 11-ть пунктов.

    Босния уверенно шла на 2-й строке, пока в 7-м туре не придумала себе проблем. Выигрывая после первого тайма на выезде у Кипра со счетом 2:0, балканцы умудрились во второй половине поединка пропустить 3-и мяча. Это поражение во много определило судьбу 2-го места.

    Был еще шанс спасти отборочную компанию в домашней игре с Бельгией. Но боснийцы в бешеной перестрелке уступили со счетом 3:4. В итоге «желто-синие» набрали 17-ть баллов и довольствовались 3-й строкой турнирки.

    1,70

    В этом году Босния и Герцеговина совершила вояж в Северную Америку, где провела 2-а контрольных поединка. В первой встречи сыграли вничью с США (0:0). Затем проиграли сборной Мексики со счетом 0:1. Что правда, летал не основной состав команды на эти встречи.

    Прогноз

    На эту игру наставники собрали всех основных игроков и перспективную молодежь. Но учитывая статус поединка маловероятно, что лидеры будут выкладываться по полной в предстоящей игре.

    2,10обе забьют: да

    Хотя букмекеры считают фаворитом сборную Боснии и Герцеговины, оценивая их победу в 2,25. Рискнем предположить, что болгары, которые неплохо выступают на своем поле, не проиграют в этой игре.

    Так же можно сделать ставку на голы. Хороший вариант — обе забьют: да за 2,10.

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