Китай — Уэльс. Прогноз и ставки на товарищеский матч 22 марта

Китай

Сборная Китая заняла предпоследнее (5-е) место в своей группе отбора на Чемпионат мира в России. Чтобы не горевать, спортивные правители Поднебесной учредили товарищеский турнир Кубок Китая. Эти соревнования пройдут во второй раз.

В новом году сборная Китая еще не проводила матчей. Самые «свежие» — декабрьские игры в Чемпионате Восточной Азии. В трех поединках месяца «Великая стена» не выиграла ни разу.

Ничья с Южной Кореей (2:2) была вытащена только за счет отличной реализации – китайцы нанесли всего четыре удара в створ. Потом последовал проигрыш сборной Японии (1:2). В том матче дела были еще хуже – два попадания в рамку и ответный гол только на 93-й минуте.

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За счет неплохого первого тайма удалось добыть ничью против Северной Кореи (1:1). Но вторая половина была откровенно убогой – два удара, оба мимо. Тогда как соперник семь раз направлял мяч непосредственно в рамку китайцев.

Уэльс

Из участников Кубка Китая 2018 у «драконов» наивысший рейтинг. Однако в Россию команда Райана Гиггза не поедет, в отличие от еще одного участника – сборной Уругвая.

Последние два товарищеских матча показывают расстройство игроков сборной Уэльса. Если проигрыш Франции (0:2) еще понять можно, то ничейный результат (1:1) против сборной Панамы выглядит непривлекательно.

В первом поединке был ужасный первый тайм. «Ле Бле» атаковали на всякий вкус и в сумме нанесли десять ударов за первые 45 минут. «Драконы» ответили только одним. Французы были не слишком собраны, потому как из 19 ударов за всю игру в створ прилетело только четыре.

Однако два забитых гола и «сухие» собственные ворота показали разницу в классе между этими командами. Матч против Панамы проходил с преимуществом сборной Уэльса. Однако подопечным тогда еще Криса Коулмана не хватило концентрации – они потеряли победу на 93-й минуте.

Прогноз

1,84«П2»

Райан Гиггз вызывает впечатление более проактивного человека, чем предыдущий наставник «драконов». Возможно, это скажется на игре сборной не только в позитивном плане, ведь тренерских ошибок не избежать. С другой стороны, последние товарищеские встречи «Великой стены» против Сербии (0:2) и Колумбии (0:4) не дают особого оптимизма рассчитывать на достойное сопротивление азиатов.

Отсутствие Коллинза, Рэмзи и Эдвардса сыграет свою роль. Тем не менее, считаем «драконов» априори сильней, потому наша ставка – «П2» за 1,84.

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