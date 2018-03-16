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    Команды пройдут по «низу»

    «Леванте» — «Эйбар». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу 16 марта

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    Шарлес
    Шарлес
    as.com
    Открытие 29-го тура испанской Ла Лиги пройдет 16 марта на стадионе «Сьюдад де Валенсия», где местный «Леванте» примет «Эйбар». Начало матча в 23:00 мск. Прогноз на «Леванте» — «Эйбар».

    «Леванте»

    Удаление, удивление и удовлетворение – три слова для описания последнего матча «лягушек». В крайнем туре команда под руководством нового тренера Пако Фернандеса минимально обыграла на выезде «Хетафе» (1:0). Новый наставник не стал ничего придумывать и сыграл по наработанной схеме 4-4-2.

    Даже основал небольшую «традицию» получать удаление на выезде: в предпоследнем матче против «Алавеса» на его стадионе «Леванте» тоже отгреб красную карточку. Вернемся к игре с «Хетафе».

    «Лягушки» сыграли грубо в защите и агрессивно в атаке: 16 фолов, 5 желтых карточек и 12 ударов по воротам. Хозяева нанесли всего на один удар меньше, но не хватило реализации.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Эта минимальная победа позволила уже команде Пако Фернандеса оторваться от зоны вылета на четыре очка. Но ближайшие матчи не сулят слишком много позитива: после «Эйбара» «Леванте» сыграет против «Жироны» и «Атлетико». Да и матч против «Лас-Пальмаса» нельзя считать проходным.

    «Эйбар»

    «Оружейники» перестали радовать своих фанатов. Последние пять игр принесли только одну победу – над «Вильярреалом» (1:0). За характер в той игре «Эйбару» можно поставить «5», а вот за мастерство – «неуд».

    Ближайшие события

    Подопечные Хосе Луиса Мендилибара забили уже на 16-й минуте поединка, и это был единственный удар в створ за все 90 минут.

    Аналогично можно сказать и о выездном проигрыше «Сельте» (0:2), где было всего два попадания из 15-тии попыток. Ничья с «Депортиво» (1:1) тоже подтверждает этот тезис, ведь «Депор» с 39-й минуты играл в меньшинстве.

    В последнем матче против «Реала» (проигрыш 1:2) ситуация была не на много лучше: 12 ударов, 3 – в рамку. Вдохновлять Хосе Мендилибара может разве что хорошая игра во втором тайме, когда «Эйбар» забил и вообще полностью отыграл на равных с королевским клубом: 6-6 по ударам, 2-2 по попаданиям, 4-1 по угловым.

    Прогноз

    2,15«2Х + ТМ 2,5»

    Поединок «Эйбара» против «галактикос» можно назвать скорее исключением из правил в плане ведения игры командой Мендилибара. Обычно ставку испанский наставник делает на первую половину игры – так было в предшествующих четырех матчах.

    1,53«гол в 1-м тайме»

    Предлагаем поставить на «гол в 1-м тайме» за 1,53 и на «2Х + ТМ 2,5» за 2,15. В последних четырех матчах «лягушек» был ТМ 2,5. Аналогичная ставка зашла в пяти матчах «оружейников» из последних шести.

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