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    «Болото» на «Сан Мамесе» – на руку хозяевам

    «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля

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    Санти Мина
    Санти Мина
    Getty Images
    В последний день зимы, 28 февраля, на «Сан Мамесе» состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» и «Валенсией». Начало матча в 21:30 по Москве. Прогноз на «Атлетик» — «Валенсия».

    «Атлетик»

    «Баски» подбираются к средине таблицы. До 10-го «Хетафе» еще надо наверстать два очка. Это сложная задача даже не ввиду улучшения игры «испанского Челси», а из-за игры самого «Атлетика». Подняться выше 12-го места в чемпионате не позволяет обилие ничейных результатов.

    С другой стороны, «львы» мало проигрывают – всего два поражения в последних 14-ти матчах Примеры. Да и в Лиге Европы ребята Хосе Сиганды прошли московский «Спартак».

    В последнем туре «Атлетик» прервал шестиматчевую серию без побед в Ла Лиге. Очень натужно, но «львы» переиграли «Малагу» на своем поле 2:1. Есть одно «но»: забей Эн-Несири пенальти на 61-й минуте, серия была бы продолжена.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    По самой игре: «баски» имели преимущество только в первом тайме: 72% владения, 5-2 по ударам, 4-1 по попаданиям в створ. Вторая 45-минутка была за гостями: 3-6, 2-3 по тем же показателям.

    «Валенсия»

    Отрыв от «Вильярреала» продолжает составлять восемь очков. Но «Валенсия» хоть игру наладила. Уже три матча подряд подопечные Марселино Гарсия Тораля не проигрывают. Но последние две победы уверенными не назовешь.

    Ближайшие события

    В выездном матче с «Малагой» в целом была равная игра: 9-10 по ударам, 3-3 по попаданиям в створ. Только владения мячом было на стороне «летучих мышей» (67%). Однако пропустили они первыми – уже в средине первого тайма. Отыгрались на 80-й минуте, а победный смогли занести только после удаления в составе соперника и пенальти за пять минут до конца матча.

    Матч с «Реал Сосьедадом» тоже вытянули на жилах, просто сделать это удалось до критичного отрезка времени. Однако уже соперник доминировал в игре. «Валенсия» провела ужасный второй тайм, но из несчастных двух ударов, на которые сподобилась команда Тораля, она выжала победный гол.

    Отметим, что «оранжевые» очень редко играют вничью. Последняя «мировая» ничья в чемпионате случалась с «летучими мышами» еще в конце ноября.

    Прогноз

    1,90«Ф1 (0)»

    Две команды разного стиля и разной удачи. Одни – абсолютно бескомпромиссная команда, вторые почитают ничью за мать родную. Заметьте, «Валенсия» сейчас не в лучшей форме, а «сушить» игру гораздо легче, чем играть в атакующем ключе.

    Считаем, что «баскам» удастся навязать борьбу «летучим мышам», замесить в центре поля болото и вырвать хотя бы одно очко в этом матче. Наш выбор – «Ф1 (0)» за 1,90.

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