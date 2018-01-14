«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января

«Реал Сосьедад»

Декабрь для баскского клуба выдался неудачным — накануне они вылетели из Кубка Испании, уступив дома скромной «Льейде Эспортиу» (2:3).

Затем на выезде проиграли на последних минутах мадридскому «Атлетико» (1:2) в примере и дома уступили сначала «Зениту» (1:3) в Лиге Европы, а потом «Малаге» (0:2) в чемпионате.

Накануне Рождества «Реал Сосьедад» на выезде разошелся миром с «Атлетиком» (0:0), а потом на своем поле победил «Севилью» (3:1).

Новый год для басков начался с выездного поражения от «Леганеса» — 0:1.

В итоге «Реал Сосьедад» с 23 очками на 12-м месте. Разница мячей 31-30, лучший бомбардир с 7 голами Виллиан Жозе, еще 6 мячей и 4 ассиста у Микеля Ойарсабаля.

2,60Обе забьют и «Барса» победит Из-за травмы может не сыграть полузащитник Рубен Пардо.

В прошлом сезоне команды встречались 4 раза. В рамках Примеры «Сосьедад» сыграл вничью 1:1 на своем поле и проиграл 2:3 в Барселоне.

Между этими встречами команды дважды сыграли в четвертьфинале Кубка. Баски на своем поле уступили 0:1, а на «Камп Ноу» были биты 2:5.

«Барселона»

Каталонцы последнее поражение потерпели еще в августе прошлого года в матчах за Суперкубок Испании, после чего перемежали частые победы редкими ничьими.

С одной из них они и начали декабрь, на «Камп Ноу» сыграв вничью с «Селтой» (2:2). Со «Спортингом» на «Камп Ноу» в рамках ЛЧ каталонцы разобрались уже без проблем, забив два безответных мяча, а затем на выезде в матче Примеры переиграли «Вильярреал» — 2:0.

Далее последовали две крупные победы — дома был разгромлен «Депортиво» (4:0), а на «Сантьяго Бернабеу» в рамках класико перед Рождеством повержен мадридский «Реал» (3:0).

Новый год для «Барселоны» начался с кубковой ничьей с «Селтой» (1:1) в Виго. Вернувшись домой, каталонцы сначала разгромили на своем поле «Леванте» (3:0) в рамках Примеры, а потом в ответном матче Кубка ни оставили камня на камне от «Сельты» (5:0).

1,91Месси забьет и «Барселона» победит После 18 туров «Барселона» с 48 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, на 9 очков опережая «Атлетико».

Разница мячей 48-7, лучший бомбардир с 16 голами и 9 ассистами — Лионель Месси, еще 11 голов у Луиса Суареса и 7 у Паулиньо.

Матч из-за травм пропустят защитник Самуэль Юмтити, нападающий Пако Алькасер, также неизвестно, сыграет ли новичок — полузащитник Филиппе Коутиньо.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Барселону» оценивая победу гостей с коэффициентом 1,44.

За успех «Сосьедада» предлагают 7,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,50.

1,75«Барса» победит и ТБ 2,5 Несмотря на то, что каталонцы — явные фавориты, им предстоит каталонское дерби в Кубке Испании, так что возможна ротация состава. А Аноэта — это всегда жаркая арена, баски постараются не упустить свой шанс отличиться забитым мячом, проигрывать — так с музыкой.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,50 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Сосьедада" +2 гола» — за 1,61.

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