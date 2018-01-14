ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сохранит ли «Барселона» ворота «сухими» в Стране Басков?

    «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января

    Примера Футбол Испании Барселона Реал Сосьедад
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Реал Сосьедад» — «Барселона»
    «Реал Сосьедад» — «Барселона»
    uefa.com
    Реал Сосьедад — Барселона22:45
    В воскресенье, 14 января, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Барселону» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.
    Еще прогнозы

    «Реал Сосьедад»

    Декабрь для баскского клуба выдался неудачным — накануне они вылетели из Кубка Испании, уступив дома скромной «Льейде Эспортиу» (2:3).

    Затем на выезде проиграли на последних минутах мадридскому «Атлетико» (1:2) в примере и дома уступили сначала «Зениту» (1:3) в Лиге Европы, а потом «Малаге» (0:2) в чемпионате.

    Накануне Рождества «Реал Сосьедад» на выезде разошелся миром с «Атлетиком» (0:0), а потом на своем поле победил «Севилью» (3:1).

    Новый год для басков начался с выездного поражения от «Леганеса» — 0:1.

    В итоге «Реал Сосьедад» с 23 очками на 12-м месте. Разница мячей 31-30, лучший бомбардир с 7 голами Виллиан Жозе, еще 6 мячей и 4 ассиста у Микеля Ойарсабаля.

    2,60Обе забьют и «Барса» победит Из-за травмы может не сыграть полузащитник Рубен Пардо.

    В прошлом сезоне команды встречались 4 раза. В рамках Примеры «Сосьедад» сыграл вничью 1:1 на своем поле и проиграл 2:3 в Барселоне.

    Между этими встречами команды дважды сыграли в четвертьфинале Кубка. Баски на своем поле уступили 0:1, а на «Камп Ноу» были биты 2:5.

    «Барселона»

    Каталонцы последнее поражение потерпели еще в августе прошлого года в матчах за Суперкубок Испании, после чего перемежали частые победы редкими ничьими.

    С одной из них они и начали декабрь, на «Камп Ноу» сыграв вничью с «Селтой» (2:2). Со «Спортингом» на «Камп Ноу» в рамках ЛЧ каталонцы разобрались уже без проблем, забив два безответных мяча, а затем на выезде в матче Примеры переиграли «Вильярреал» — 2:0.

    Далее последовали две крупные победы — дома был разгромлен «Депортиво» (4:0), а на «Сантьяго Бернабеу» в рамках класико перед Рождеством повержен мадридский «Реал» (3:0).

    Новый год для «Барселоны» начался с кубковой ничьей с «Селтой» (1:1) в Виго. Вернувшись домой, каталонцы сначала разгромили на своем поле «Леванте» (3:0) в рамках Примеры, а потом в ответном матче Кубка ни оставили камня на камне от «Сельты» (5:0).

    1,91Месси забьет и «Барселона» победит После 18 туров «Барселона» с 48 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, на 9 очков опережая «Атлетико».

    Разница мячей 48-7, лучший бомбардир с 16 голами и 9 ассистами — Лионель Месси, еще 11 голов у Луиса Суареса и 7 у Паулиньо.

    Матч из-за травм пропустят защитник Самуэль Юмтити, нападающий Пако Алькасер, также неизвестно, сыграет ли новичок — полузащитник Филиппе Коутиньо.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Барселону» оценивая победу гостей с коэффициентом 1,44.

    За успех «Сосьедада» предлагают 7,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,50.

    1,75«Барса» победит и ТБ 2,5 Несмотря на то, что каталонцы — явные фавориты, им предстоит каталонское дерби в Кубке Испании, так что возможна ротация состава. А Аноэта — это всегда жаркая арена, баски постараются не упустить свой шанс отличиться забитым мячом, проигрывать — так с музыкой.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,50 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Сосьедада" +2 гола» — за 1,61.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Баварию» ждет тяжелая игра на «Бай-Арене»
  • 4,94
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    • Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов