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    Кто выведет «россонери» на этот матч?

    «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу 30 декабря

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Милан
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    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо
    tifomilan.it
    В субботу, 30 декабря, «Фиорентина» на своем поле примет «Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Матч начнется в 14:30 по мск

    «Фиорентина»

    На «Артемио Франки» «Фиорентина» за последние три сезона в поединках с «Миланом» смогла в двух матчах победит (2:0 и 2:1) и один сыграть вничью (0:0).

    И на данный момент «фиалки» на два очка опережают предстоящего соперника и находятся выше в турнирке на три строчки, занимаю восьмую строчку.

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    Денвер — Юта1,90 Авангард — Салават Юлаев2,01 Барыс — Ак Барс1,77 Ньюкасл — Манчестер Сити1,61 Милан — Интер2,12 Россия – Швейцария1,67 Сент-Луис — Нэшвилл2,21 Питтсбург — Коламбус2,40 Кристал Пэлас — Арсенал1,85 Вест Бромвич — Арсенал2,45 Фиорентина — Милан1,71 Верона — Ювентус1,79 Тампа-Бэй — Монреаль2,00 Манчестер Юнайтед — Саутгемптон2,18 Хаддерсфилд — Бернли1,90 Ливерпуль — Лестер2,26 Челси — Сток Сити1,74 Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион1,65 Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/181,05 Кротоне — Наполи3,45 Все прогнозы на спорт

    Подопечные Стефано Пиоли имеют шестиматчевую серию без поражений в Серии А. За это период команда одержала две победы и еще четыре игры сыграли вничью.

    На этой недели «лилии» успели провести в середине недели кубковый матч, который закончился для них минимальным поражением. Уступили «Лацио» в Риме со счетом 0:1.

    «Милан»

    Пока что еще подопечные Дженнаро Гаттузо сегодня проведут кубковую игру против земляков. От этого матча будет зависеть судьба главного тренера. Так что еще не известно кто выведет «Милан» на игру с «фиалками».

    «Красно-чёрные» проиграли в предыдущих двух играх чемпионата Италии. Болельщики «россонери» до сих пор не могут понять как они умудрились проиграть предпоследней команде чемпионата да еще с разгромным счетом (0:3).

    В 18-м туре «Милан» принимал на своем поле гостей из Бергамо и позволил гостям два раза расписаться в своих воротах.

    Миланцы уже как две игры уходят с поля без забитого мяча. А может быть и три, если сегодня не распечатают ворота «Интера».

    1,71 обе забьют

    У команды затяжной игровой кризис. И как она собирается его преодолеть покажут предстоящие матчи.

    Прогноз

    Учитываю неважную форму «Милана» фаворитом этого поединка букмекеры считают «фиалок», предлагаю на их победу кэфф в 2,15. Победу «россонери» оценивают в 3,35, ничья -3,45.

    «Фиорентина» в этом месяце в домашних встречах смогла сохранить свои ворота сухими, что в домашних играх им крайне редко удается.

    1,76голы в обеих таймах: да

    «Милан» только в двух матчах этого сезона, проведенных в гостях не смог отличиться.

    В этой игре самым разумным будет поставить на голы, а именно — обе забьют за 1,71 или голы в обеих таймах: да 1,76.

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