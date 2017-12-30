«Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу 30 декабря

«Фиорентина»

На «Артемио Франки» «Фиорентина» за последние три сезона в поединках с «Миланом» смогла в двух матчах победит (2:0 и 2:1) и один сыграть вничью (0:0).

И на данный момент «фиалки» на два очка опережают предстоящего соперника и находятся выше в турнирке на три строчки, занимаю восьмую строчку.

Подопечные Стефано Пиоли имеют шестиматчевую серию без поражений в Серии А. За это период команда одержала две победы и еще четыре игры сыграли вничью.

На этой недели «лилии» успели провести в середине недели кубковый матч, который закончился для них минимальным поражением. Уступили «Лацио» в Риме со счетом 0:1.

«Милан»

Пока что еще подопечные Дженнаро Гаттузо сегодня проведут кубковую игру против земляков. От этого матча будет зависеть судьба главного тренера. Так что еще не известно кто выведет «Милан» на игру с «фиалками».

«Красно-чёрные» проиграли в предыдущих двух играх чемпионата Италии. Болельщики «россонери» до сих пор не могут понять как они умудрились проиграть предпоследней команде чемпионата да еще с разгромным счетом (0:3).

В 18-м туре «Милан» принимал на своем поле гостей из Бергамо и позволил гостям два раза расписаться в своих воротах.

Миланцы уже как две игры уходят с поля без забитого мяча. А может быть и три, если сегодня не распечатают ворота «Интера».

1,71 обе забьют

У команды затяжной игровой кризис. И как она собирается его преодолеть покажут предстоящие матчи.

Прогноз

Учитываю неважную форму «Милана» фаворитом этого поединка букмекеры считают «фиалок», предлагаю на их победу кэфф в 2,15. Победу «россонери» оценивают в 3,35, ничья -3,45.

«Фиорентина» в этом месяце в домашних встречах смогла сохранить свои ворота сухими, что в домашних играх им крайне редко удается.

1,76голы в обеих таймах: да

«Милан» только в двух матчах этого сезона, проведенных в гостях не смог отличиться.

В этой игре самым разумным будет поставить на голы, а именно — обе забьют за 1,71 или голы в обеих таймах: да 1,76.

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