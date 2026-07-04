В рамках турнира по профессиональному боксу на турнире в Кливленде 5 июля пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе между Абдуллой Мэйсоном и Альбертом Беллом. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Абдулла Мэйсон

Турнирное положение: Абдулла Мэйсон — действующий чемпион мира по версии WBO в легком весе и самый молодой действующий чемпион мира среди мужчин. В 21 год он уже считается одним из самых перспективных боксеров в мире. Этот поединок станет для него первой защитой титула и первым профессиональным боем в родном Кливленде.

Последние бои: К данному поединку Мэйсон подходит с идеальным профессиональным рекордом 20-0, где 17 побед добыты досрочно. В ноябре 2025 года он единогласным решением судей победил непобежденного Сэма Ноукса и завоевал вакантный титул WBO. До этого в июне финишировал Джеремайю Накатилу в пятом раунде, а в апреле 2025-го нокаутировал Карлоса Орнеласа в шестом.

Состояние бойца: Мэйсон известен своей высокой скоростью, взрывной силой и невероятным для 21 года хладнокровием на ринге. Эксперты отмечают его не по годам зрелую тактическую манеру. Поединок пройдет в его родном городе, что добавляет ему дополнительной мотивации.

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Альберт Белл

Турнирное положение: Альберт «Принц» Белл выйдет на этот бой в качестве замены Джо Кордине, которому отказали во въезде в США. Изначально Белл готовился к претендентскому поединку за титул IBF против Энди Круза 18 июля.

Последние бои: Альберт подходит к этому поединку на длинной победной серии из 20-ти. Большинство викторий Белла одержаны решением судей — лишь 9 из 26 досрочно. Среди заметных результатов — нокаут против бывшего чемпиона мира Джонатана Ромеро в первом раунде в марте 2024 года и триумф в битве с Джейсоном Велесом в ноябре 2023-го.

Состояние бойца: Белл опытный и технически грамотный боец с хорошей работой ног и хлестким джебом. Он умеет боксировать вторым номером и переигрывать соперников на дистанции.

Однако нокаутирующей мощи у него явно недостаточно, и против молодого атлетичного чемпиона ему придется полагаться исключительно на технику.

Статистика для ставок

Мэйсон финишировал соперников в 17-ти из 20 боев

Белл выиграл 20 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят явным фаворитом Абдуллу Мэйсона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, тогда как на сенсационный успех Белла предлагают сделать ставку за 4.40.

Прогноз: Мэйсон слишком быстр, слишком атлетичен и слишком хорош физически, чтобы Белл мог с ним тягаться на протяжении 12-ти раундов. Молодой чемпион методично будет прибавлять от раунда к раунду. До нокаута дело может и не дойти. Белл достаточно умен, чтобы выжить до гонга, но победу по очкам Мэйсон заберет более чем уверенно.

2.10 Победа Мэйсона по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на бой Мэйсон — Белл позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Мэйсона по очкам за 2.10.