В рамках турнира по профессиональному боксу в Бруклине 28 июня пройдет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в первом среднем весе между Ксандером Зайасом и Джароном Эннисом. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

Ксандер Зайас

Турнирное положение: Ксандер Зайас действующий чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг). После победы над Абассом Барау вошел в историю, как первый чемпион из Пуэрто-Рико, объединивший титулы.

Последние бои: К данному поединку пуэрториканец подходит с идеальным профессиональным рекордом 23-0, одержав 13 побед досрочно. В январе 2026 года Зайас раздельным решением одолел Абасса Барау, сохранив титул WBO и завоевав пояс WBA. В девятом раунде того поединка Ксандер потряс соперника идеальным правым прямым — немец выжил, но это стоило ему победы.

Состояние бойца: Зайас невероятно умный боксер для 23 лет. Тимоти Брэдли называет его тактиком высокого уровня, который «облагает налогом ошибки соперника». Его главные козыри — подвижные ноги, точный джеб, контратаки и высочайший бойцовский IQ. Слабые стороны: недостаток нокаутирующей мощи и склонность к затяжным клинчам.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Джарон Эннис

Турнирное положение: Джарон «Бутс» Эннис один из самых ярких и недооцененных бойцов современного бокса. В 2023-м он завоевал временный, а затем и полноценный титул IBF в полусреднем весе, в 2025 году объединил пояса, нокаутировав Эймантаса Станиониса, после чего принял решение подняться в первый средний дивизион.

Последние бои: Эннис также подошел к очередному бою с безупречным рекордом 35-0. Причем в активе «Бутса» 31 нокаутом. В октябре 2025 года он дебютировал в весе 69,9 кг, за две минуты первого раунда снес Элисму Лиму и забрал пояс временного чемпиона WBA. До этого доминировал над Станионисом, Карен Чухаджяном и Сергеем Липинцом.

Состояние бойца: Джарон жестко бьет с обеих рук и выбрасывает комбинации по 5-6 ударов с молниеносной скоростью. Однако и без минусов в стиле Энниса не обошлось.

Он нередко играет на публику ради шоу, опуская руки, и против по-настоящему умного соперника это может сыграть с ним злую шутку.

Статистика для ставок

У Энниса 31 победа нокаутом в 35-ти боях

Зайас за 23 боя в карьере еще никому не проигрывал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят Джарона Энниса явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14, тогда как на успех Зайаса предлагают сделать ставку за 6.20.

Прогноз: Зайас попытается засушить бой в первых раундах — работать джебом, держать дальнюю дистанцию и навязывать клинчи, измотав соперника тактически. Эннис переживет эту стартовую фазу, после чего начнет методично разрушать соперника. Американец слишком голоден, слишком силен и слишком долго ждал этого момента. Бой не пройдет всю дистанцию. Эннис отправит соперника в леденящий нокаут в чемпионских раундах.

1.86 Полный бой — нет Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на бой Зайас — Эннис принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: Полный бой — нет за 1.86.