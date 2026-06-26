В рамках турнира UFC Baku 27 июня пройдет поединок Нурсултона Рузибоева и Андрея Пуляева в среднем весе. Начало — 18:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.79.

Нурсултон Рузибоев

Турнирное положение: Нурсултон Рузибоев — боец с огромным опытом. За карьеру у него 36 побед, 9 поражений и 2 ничьи. В UFC он выступает уже несколько лет и успел заявить о себе, как универсальный и мощный боец, способный доставить проблемы даже представителям топ-15 среднего веса.

Последние бои: Рузибоев выиграл 2 последних поединка. В мае 2025 года он одолел по очкам Дастина Стольцфуса, а в феврале нокаутировал Эрика МакКонико во втором раунде. До этого потерпел поражение по очкам от Хоакина Бакли в полусреднем весе, после чего принял решение вернуться в средний дивизион.

Состояние бойца: Рузибоев умеет контролировать соперников в партере и создавать угрозу финиша во всех плоскостях. Главная проблема Нурсултона — нестабильность на уровне рейтинговых соперников, где его борьба и ударная техника уже не выглядят столь ультимативно. Ныне Рузибоев в глазах матчмейкеров смотрится, как гейткипер и страж порога топ-15.

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Андрей Пуляев

Турнирное положение: Андрей Пуляев дебютировал в UFC в 2025 году. Несмотря на небольшой опыт в промоушене, он уже успел продемонстрировать невероятный характер и бойцовские качества высокого уровня.

Последние бои: В преддверии данного поединка в активе Пуляева одна победа и 2 поражения за 3 боя в UFC. В январе 2026 года он проиграл по очкам Атебе Гаутье, однако проявил выдающуюся стойкость, выдержав три раунда под натиском одного из грозных нокаутеров дивизиона. До этого россиянин ярко нокаутировал Ника Кляйна ударом в печень во втором раунде. В дебюте уступил по очкам Кристиану Данкану.

Состояние бойца: Пуляев ни разу не проигрывал сабмишеном за всю карьеру, что говорит о хорошей защите в партере. В стойке он также способен огрызаться и держать удар — это подтвердил поединок с Гаутье.

Андрей чаще раскрывается ближе к концовке встречи, предпочитая аккуратный стиль ведения боя.

Статистика для ставок

Рузибоев выиграл трижды в последних четырех боях

2 из трех боев Пуляева в UFC дошли до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят фаворитом Нурсултона Рузибоева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как на успех Пуляева предлагают сделать ставку за 2.97.

Прогноз: Оба бойца обладают отменной стойкостью и умеют держать удар. Если Рузибоев сделает ставку на борьбу, Пуляев будет вязать его снизу и блокировать все попытки выйти на болевой. Если поединок пройдет в стойке — это будет настоящая перестрелка с обилием острых моментов. В любом случае, бой с высокой вероятностью дойдет до финального гонга.

1.79 Тотал больше 2.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на бой Рузибоев — Пуляев принесёт прибыль 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 1.79.