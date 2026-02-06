В рамках турнира PFL Dubai 7 февраля в Дубае состоится титульный поединок Рамазана Курамагомедова и Шамиля Мусаева в полусреднем весе. Начало — 20:00 (мск).

Рамазан Курамагомедов

Турнирное положение: Рамазан Курамагомедов непобежденный экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, один из самых техничных борцов дивизиона. Теперь российский боец оспаривает титул PFL в бою против соотечественника.

Последние бои: Курамагомедов идет на серии из 13-ти побед подряд. В своем последнем поединке в июне 2024 года он завоевал титул чемпиона Bellator, переиграв единогласным решением судей топового бойца Джейсона Джексона. До этого одержал две досрочные победы, нокаутировав Джалила Уиллиса и одолев сабмишном Рэндалла Уоллеса.

Состояние бойца: Основу арсенала Курамагомедова составляет борьба. Он мастер тейкдаунов из любого положения, а также контроля в клинче. Опасен и в партере, где шесть своих побед добыл приемами. В стойке техничен, но работает, скорее, на набор очков и сближение для перевода. Однако длительный простой более 19 месяцев может сказаться на его скорости и реакции.

Шамиль Мусаев

Турнирное положение: Шамиль победитель предпоследнего Гран-при PFL в полусреднем весе. Мусаев один из самых ярких нокаутеров промоушена. Непобежденный россиянин завоевал пояс, впечатляюще пройдя весь сезон 2024 года.

Последние бои: Мусаев находится на беспроигрышной серии из 21 боя. В 2024 году он выиграл сезон PFL, последовательно нокаутировав Логана Сторли, дважды одолев Мурада Рамазанова и в финале победив Магомеда Умалатова. Три из последних четырех побед были досрочными.

Состояние бойца: Шамиль обладает невероятной нокаутирующей силой в обеих руках. Его борьба находится на хорошем уровне, что позволяет ему грамотно защищаться от тейкдаунов и уверенно вести бой в стойке.

Однако, как и соперника, он также не дрался более 14 месяцев.

Статистика для ставок

Мусаев одержал 12 из 20 побед нокаутом в ММА

Курамагомедов идет на серии из 13-ти побед кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В чемпионском поединке букмекеров видят фаворитом Шамиля Мусаева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Рамазана Курамагомедова предлагают сделать ставку за 3.40.

Прогноз: Оба бойца выходят после длительного простоя, а это играет на руку более взрывному и агрессивному ударнику. Мусаев привык начинать бои в высоком темпе и искать досрочный финиш, тогда как Курамагомедову нужно время на разведку и раскачку. После простоя первый же чистый обмен в стойке может стать роковым для того, кто медленнее войдет в бой. И Мусаев имеет все шансы поймать соперника на встречном ударе, когда тот попытается сблизиться.

2.30 Победа Шамиля Мусаева нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на бой Курамагомедов — Мусаев принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа Шамиля Мусаева нокаутом за 2.30.