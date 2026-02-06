В рамках турнира PFL Dubai 7 февраля в Дубае состоится титульный поединок Рамазана Курамагомедова и Шамиля Мусаева в полусреднем весе. Начало — 20:00 (мск).
Рамазан Курамагомедов
Турнирное положение: Рамазан Курамагомедов непобежденный экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, один из самых техничных борцов дивизиона. Теперь российский боец оспаривает титул PFL в бою против соотечественника.
Последние бои: Курамагомедов идет на серии из 13-ти побед подряд. В своем последнем поединке в июне 2024 года он завоевал титул чемпиона Bellator, переиграв единогласным решением судей топового бойца Джейсона Джексона. До этого одержал две досрочные победы, нокаутировав Джалила Уиллиса и одолев сабмишном Рэндалла Уоллеса.
Состояние бойца: Основу арсенала Курамагомедова составляет борьба. Он мастер тейкдаунов из любого положения, а также контроля в клинче. Опасен и в партере, где шесть своих побед добыл приемами. В стойке техничен, но работает, скорее, на набор очков и сближение для перевода. Однако длительный простой более 19 месяцев может сказаться на его скорости и реакции.
Шамиль Мусаев
Турнирное положение: Шамиль победитель предпоследнего Гран-при PFL в полусреднем весе. Мусаев один из самых ярких нокаутеров промоушена. Непобежденный россиянин завоевал пояс, впечатляюще пройдя весь сезон 2024 года.
Последние бои: Мусаев находится на беспроигрышной серии из 21 боя. В 2024 году он выиграл сезон PFL, последовательно нокаутировав Логана Сторли, дважды одолев Мурада Рамазанова и в финале победив Магомеда Умалатова. Три из последних четырех побед были досрочными.
Состояние бойца: Шамиль обладает невероятной нокаутирующей силой в обеих руках. Его борьба находится на хорошем уровне, что позволяет ему грамотно защищаться от тейкдаунов и уверенно вести бой в стойке.
Однако, как и соперника, он также не дрался более 14 месяцев.
Статистика для ставок
- Мусаев одержал 12 из 20 побед нокаутом в ММА
- Курамагомедов идет на серии из 13-ти побед кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В чемпионском поединке букмекеров видят фаворитом Шамиля Мусаева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Рамазана Курамагомедова предлагают сделать ставку за 3.40.
Прогноз: Оба бойца выходят после длительного простоя, а это играет на руку более взрывному и агрессивному ударнику. Мусаев привык начинать бои в высоком темпе и искать досрочный финиш, тогда как Курамагомедову нужно время на разведку и раскачку. После простоя первый же чистый обмен в стойке может стать роковым для того, кто медленнее войдет в бой. И Мусаев имеет все шансы поймать соперника на встречном ударе, когда тот попытается сблизиться.
Ставка: Победа Шамиля Мусаева нокаутом за 2.30.