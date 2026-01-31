В рамках турнира UFC 325 1 февраля в Сиднее пройдет поединок в легком весе между Куилланом Салкиллдом и Джейми Малларки. Начало — 06:30 (мск).

Куинлан Салкиллд

Турнирное положение: Куинлан Салкиллд — восходящая звезда Австралии и один из самых перспективных новичков легкого дивизиона. В UFC он еще никому не уступал.

Последние бои: В октябре он нокаутировал за 2.5 минуты Насрата Хакпараста в последнем бою хай-киком и был номинирован на «Нокаут года». До этого в июне одержал победу единогласным решением над Яналом Ашмозом, а в феврале установил один из самых быстрых нокаутов в истории UFC, финишировав Аншула Джубли за 19 секунд. Все три его боя в промоушене закончились победой, два из них досрочно.

Состояние бойца: Куинлан начинает бои на высоких оборотах, сразу давит на соперника и ищет возможность для нокаута. Его слабости пока до конца не изучены, так как Салкиллд не сталкивался с долгим тактическим сопротивлением на топ-уровне. Однако его текущая форма, скорость и ударная мощь делают его очень опасным противником для любого середняка.

Джейми Малларки

Турнирное положение: Джейми Малларки — опытный австралийский ветеран, много лет выступающий в UFC. Он является крепким проверщиком для новичков, но сам закрепиться в топ-15 не смог.

Последние бои: Малларки в сентябре 2025 года он одержал победу по очкам над Рональдо Бедоей, но до этого потерпел три поражения подряд, все досрочно. Его нокаутировали Маурисио Руффи, Насрат Хакпараст и Мухаммаджон Наимов. Всего за 6 предыдущих поединков у Малларки 2 победы и 4 поражения.

Состояние бойца: У Малларки слабая защита и нехватка скорости по сравнению с более молодыми и голодными соперниками. Он часто проигрывает именно в первых раундах, не выдерживая стартового натиска.

В 31 год уже выглядит как боец, достигший своего потолка и выполняющий роль трамплина для проспектов.

Статистика для ставок

Куинлан Салкиллд выиграл предыдущие 3 боя в лиге

Джейми Малларки победил лишь однажды за последние 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают явным фаворитом Куинлана Салкиллда. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10. На победу Джейми Малларки можно сделать ставку за 7.55.

Прогноз: Салкиллд с первых секунд начнет прессинговать, бросать мощные комбинации и, с высокой долей вероятности, донесет до цели свой коронный удар. Малларки, имея привычку много пропускать в начале боя, вряд ли сможет выдержать такой темп и плотность атак. Учитывая статистику обоих (быстрые победы Салкиллда и досрочные поражения Джейми), наиболее логичным исходом выглядит развязка до экватора встречи.

2.07 Тотал раундов меньше 1.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на бой Салкиллд — Малларки позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Тотал раундов меньше 1.5 за 2.07.