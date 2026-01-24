В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок в женском наилегчайшем весе между Роуз Намаюнас и Натальей Силвой. Начало — 07:00 (мск).

Роуз Намаюнас

Турнирное положение: Роуз Намаюнас бывшая чемпионка UFC в минимальном весе и один из самых титулованных бойцов в истории женского дивизиона. Сейчас она занимает шестую строчку рейтинга в наилегчайшем дивизионе.

Последние бои: Намаюнас демонстрирует нестабильную форму на топ-уровне. В июне 2025 года она одержала уверенную победу единогласным решением над Мирандой Маверик. Однако до этого Роуз проиграла по очкам Эрин Бланчфилд в конкурентном бою. Всего за 6 последних поединков у нее 3 победы и 3 проигрыша, причем все поражения — от действующих или бывших чемпионок.

Состояние бойца: Роуз техничная, быстрая и нестандартная ударница отличной работой ног, акцентированными ударами и высоким бойцовским IQ. Ее слабость — психологическая устойчивость, Намаюнас может терять концентрацию в ключевые моменты. Однако ее опыт боев за титул и против элиты несоизмерим с опытом Силвы.

Наталья Силва

Турнирное положение: Наталья Силва восходящая звезда UFC и второй номер рейтинга наилегчайшего веса. Бразильянка находится на впечатляющей серии из 13 побед подряд, 6 из которых в UFC.

Последние бои: Бразильянка ранее уверенно проходила всех соперниц. В мае 2025 года Силва одержала важнейшую победу единогласным решением над бывшей чемпионкой Алексой Грассо. До этого также по очкам переиграла другую экс-чемпионку Джессику Андраде. Все ее победы в UFC были доминирующими, но почти все решением судей.

Состояние бойца: Силва базовая ударница, но с течением времени переквалифицировалась в борца. Она задает высокий темп, много бьет и хорошо защищается. Однако отсутствие ударной мощи и разнообразия приемов на земле делают ее читаемой.

В последних боях Наталия Силва полагалась исключительно на контроль в борьбе.

Статистика для ставок

4 последних боя с участием Роуз Намаюнас прошли всю дистанцию

Наталья Силва выиграла все 7 своих поединков в UFC единогласным решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Наталью Силву. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.25. На победу Роуз Намаюнас можно сделать ставку за 4.15.

Прогноз: Букмекеры сильно недооценивают опыт и класс Намаюнас. Да, Силва выглядит свежее, агрессивнее и находится на мощной серии, но уровень ее оппозиции, несмотря на недавние победы над Грассо и Андраде, все еще ниже, чем у Намаюнас. Роуз — именно тот тип умного и разностороннего бойца, который может нарушить привычный сценарий Силвы.

Ставка: Победа Роуз Намаюнас за 4.15.