прогноз на бой боксерского турнира в Филадельфии, ставка за 1.90

В рамках турнира по профессиональному боксу в Филадельфии 12 октября состоится титульный бой Джарона Энниса и Уисмы Лимы в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск).

Джарон Эннис

Турнирное положение: Эннис действующий чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBA. Американский боксер считается одним из лучших бойцов мира в рейтинге Р4Р и сохраняет идеальный профессиональный рекорд (34-0).

Последние бои: В апреле 2025 года Эннис в доминирующем стиле остановил литовца Эймантаса Станиониса, заставив того отказаться от продолжения боя после шестого раунда. До этого были победы над Кареном Чухаджяном и Давидом Аванесяном. 30 из 34-х своих побед Эннис оформил досрочно.

Состояние бойца: Эннис находится в зените своей карьеры. Его отличают невероятная скорость, мощь в обеих руках и исключительный боксерский интеллект. Он способен заканчивать бои на любой стадии и с любым соперником. На родине в Филадельфии он будет особенно мотивирован показать зрелищную победу.

Уисма Лима

Турнирное положение: Лима действующий чемпион по версии IBO в полусреднем весе и обязательный претендент по версии WBA. Португальский боксер находится на серии из семи побед подряд.

Последние бои: В мае 2025 года Лима защитил титул IBO, нокаутировав Шервантая Купмана в девятом раунде. До этого была важная победа над непобежденным Сухдипом Сингхом Бхатти. 10 из 14-ти своих побед португалец оформил досрочно.

Состояние бойца: Лима агрессивный боксер с хорошей физической подготовкой и нокаутирующим ударом. Однако уровень его предыдущих соперников несопоставим с тем, с кем ему предстоит встретиться.

Его единственное поражение было от Аарона Маккенны, который далек по уровню от Энниса.

Статистика для ставок

Эннис одержал 30 побед нокаутом в 34-х боях

Лима выиграл последние 7 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В титульном бою букмекеры считают Энниса большим фаворитом, предлагая на его победу с коэффициентом 1.04. На победу Лимы можно поставить за 11.00.

Прогноз: Эннис находится на другом уровне по сравнению с Лимой. Американский чемпион будет использовать свое преимущество в скорости, технике и мощи, чтобы доминировать с первых секунд. Лима, вероятно, попытается оказать давление, но это сыграет на руку Эннису, который блестяще контратакует. Чемпион поймает визави в момент наступления и нокаутирует португальца задолго до финальных отрезков.

Ставка: Тотал меньше 7.5 раунда за 1.90.