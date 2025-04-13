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    Яндироба сделает шаг на пути к титульному бою?

    Яндироба — Сяонань. Ставка (к. 1.67) и прогноз на ММА, UFC 314, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Яндироба — Сяонань
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    Вирна Яндироба (справа)
    В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок Вирны Яндиробы и Янь Сяонань в женском минимальном весе. Начало — 04:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Яндироба — Сяонань, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вирна Яндироба

    Турнирное положение: Яндироба располагается на третьей строчке в рейтинге женского минимального дивизиона. На сегодняшний день бразильянка в шаге от титульного поединка.

    Последние бои: За 5 предыдущих встреч Вирна одержала 4 победы и потерпела только одно поражение. В последнем поединке одолела удушающим приемом бывшего претендента на титул Аманду Лемос. До этого без проблем победила единогласным решением судей Лупиту Годинез.

    Состояние бойца: Ей уже 36 лет, однако можно сказать, что Яндироба вышла на пик только сейчас. За последние 2 года она стабильно побеждала представителей рейтинга. В стойке дралась не самым лучшим образом, но ее борьба не оставила шансов никому из последних четырех соперниц. Высокий процент тейкдаунов (56%) и разнообразие приемов в партере делают Вирну одним из самых опасных представителей женского минимального веса.

    Янь Сяонань

    Турнирное положение: Янь бывший претендент на титул женском минимальном весе. Сейчас представительница Китая занимает первую строчку в рейтинге.

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    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков у Сяонань 3 победы и 3 поражения. В последней встрече она одолела единогласным решением судей восходящую звезду дивизиона Табату Риччи. До этого в конкурентном противостоянии уступила по очкам в титульном поединке соотечественнице Вэйли Чжан.

    Состояние бойца: Стилистически является ярко выраженным ударником. Грамотно работает ногами по корпусу и голове на средней дистанции. Янь обладает довольно мощными ударами, о чем говорят 8 нокаутов в ее карьере.

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    Но вот с защитой от тейкдаунов есть проблемы. Наглядно это показала Вэйли Чжан в их и титульном бою на UFC 300.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков у Сяонань 3 победы и 3 поражения

    • За 5 предыдущих встреча Вирна Яндироба одержала 4 победы и потерпела только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Вирна Яндироба считается фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.67, тогда как на успех Сяонань предлагают сделать ставку за 2.27.

    Прогноз: Борьба Вирны сыграет ключевую роль в данном противостоянии. Этот бой будет идти 15 минут, а не 25. Кардио бразильянки позволит устроить одностороннее избиение в партере и одержать победу, ведь так было в последних четырех боях с участием Яндиробы.

    Ставка: Победа Вирны Яндиробы за 1.67.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Яндироба — Сяонань?

    Матч Яндироба — Сяонань состоится 13 апреля 2025 года в 04:10 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Яндироба — Сяонань?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Вирны Яндиробы.

    Какую сделать ставку на матч Яндироба — Сяонань?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Вирны Яндиробы» с коэффициентом у букмекеров 1.67.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Яндироба — Сяонань?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Яндироба — Сяонань?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Вирна Яндироба считается фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.67, тогда как на успех Сяонань предлагают сделать ставку за 2.27.

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    Яндироба — Сяонань: прогноз и ставка за 1.67, статистика, коэффициенты матча 13.04.202504:10. Яндироба сделает шаг на пути к титульному бою?
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