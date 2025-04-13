В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок Вирны Яндиробы и Янь Сяонань в женском минимальном весе. Начало — 04:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Яндироба — Сяонань, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вирна Яндироба

Турнирное положение: Яндироба располагается на третьей строчке в рейтинге женского минимального дивизиона. На сегодняшний день бразильянка в шаге от титульного поединка.

Последние бои: За 5 предыдущих встреч Вирна одержала 4 победы и потерпела только одно поражение. В последнем поединке одолела удушающим приемом бывшего претендента на титул Аманду Лемос. До этого без проблем победила единогласным решением судей Лупиту Годинез.

Состояние бойца: Ей уже 36 лет, однако можно сказать, что Яндироба вышла на пик только сейчас. За последние 2 года она стабильно побеждала представителей рейтинга. В стойке дралась не самым лучшим образом, но ее борьба не оставила шансов никому из последних четырех соперниц. Высокий процент тейкдаунов (56%) и разнообразие приемов в партере делают Вирну одним из самых опасных представителей женского минимального веса.

Янь Сяонань

Турнирное положение: Янь бывший претендент на титул женском минимальном весе. Сейчас представительница Китая занимает первую строчку в рейтинге.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков у Сяонань 3 победы и 3 поражения. В последней встрече она одолела единогласным решением судей восходящую звезду дивизиона Табату Риччи. До этого в конкурентном противостоянии уступила по очкам в титульном поединке соотечественнице Вэйли Чжан.

Состояние бойца: Стилистически является ярко выраженным ударником. Грамотно работает ногами по корпусу и голове на средней дистанции. Янь обладает довольно мощными ударами, о чем говорят 8 нокаутов в ее карьере.

Но вот с защитой от тейкдаунов есть проблемы. Наглядно это показала Вэйли Чжан в их и титульном бою на UFC 300.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков у Сяонань 3 победы и 3 поражения

За 5 предыдущих встреча Вирна Яндироба одержала 4 победы и потерпела только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Вирна Яндироба считается фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.67, тогда как на успех Сяонань предлагают сделать ставку за 2.27.

Прогноз: Борьба Вирны сыграет ключевую роль в данном противостоянии. Этот бой будет идти 15 минут, а не 25. Кардио бразильянки позволит устроить одностороннее избиение в партере и одержать победу, ведь так было в последних четырех боях с участием Яндиробы.

Ставка: Победа Вирны Яндиробы за 1.67.