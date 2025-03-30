Брэндон Морено
Турнирное положение: Морено бывший чемпион наилегчайшей весовой категории. После потери титула мексиканец продолжил выступать на топ-уровне. Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге.
Последние бои: На его счету 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков, однако все бои проходили исключительно на уровне топ-5. В последнем бою Морено одолел единогласным решением судей с разгромным счетом Амира Альбази, доминируя над ним на всех этажах.
Состояние бойца: После того, как мексиканец уступил Пантоже, а затем Ройвалу могло показаться, что он на спаде и больше никогда не вернется на топ-уровень. Однако последний поединок против Альбази показал обратное. Морено провел работу над ошибками и стал действовать в боях более грамотно. Он все еще опасен и голоден до побед.
Стив Эрцег
Турнирное положение: Стив дебютировал в сильнейшем промоушене планеты только полтора года назад. Однако за это время он даже добирался до статуса претендента на титул, а теперь закрепился на восьмой строчке в рейтинге.
Последние бои: Звезда австралийца зажглась очень быстро. После трех побед кряду он вышел на титульный поединок и дал конкурентный бой Александре Пантоже, но проиграл по очкам. Однако далее уже в первом раунде упал в нокаут от Кая Кара-Франса. Кажется, в UFC явно поторопились с продвижением Стива.
Состояние бойца: Два поражения подряд говорят о том, что Эрцег пока не готов конкурировать с главными звездами наилегчайшего дивизиона. У него есть определенные проблемы против бойцов, которые агрессивно прессингуют в стойке.
А тот же Пантожа показал все дыры австралийца в партере.
Статистика для ставок
- На счету Морено 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков
- У Эрцега 3 победы и 2 поражения за 5 предыдущих поединков в UFC
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексиканский боец этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Морено можно поставить с коэффициентом 1.37. На триумф Эрцега предлагают поставить за 3.15.
Прогноз: Разница в опыте и классе между данными бойцами приличная. У Стива есть определенные проблемы и его можно перебивать абсолютно на всех этажах. Морено набрал оптимальные кондиции, да и дома «Ассасин» выступает традиционно очень удачно. Но быстрого финиша здесь точно не случится. Ведь Эрцег за 15 боев в ММА только один раз уступил досрочно.
- 1.62Пайфер — Гастелум: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:45
- 2.75Росас — Моралес: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:15
- 1.57Годинез — Поластри: прогноз и ставкаПослезавтра в 00:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Тотал больше 3,5 + победа Брендона Морено за 1.82.