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    Морено одержит очередную победу в Мексике?

    Морено — Эрцег. Ставка (к. 1.82) и прогноз на ММА, UFC Mexico, 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Морено — Эрцег
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    Брэндон Морено
    В рамках турнира UFC Mexico 30 марта состоится поединок Брэндона Морено и Стива Эрцега в наилегчайшем весе. Начало — 04:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Морено — Эрцег, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Брэндон Морено

    Турнирное положение: Морено бывший чемпион наилегчайшей весовой категории. После потери титула мексиканец продолжил выступать на топ-уровне. Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге.

    Последние бои: На его счету 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков, однако все бои проходили исключительно на уровне топ-5. В последнем бою Морено одолел единогласным решением судей с разгромным счетом Амира Альбази, доминируя над ним на всех этажах.

    Состояние бойца: После того, как мексиканец уступил Пантоже, а затем Ройвалу могло показаться, что он на спаде и больше никогда не вернется на топ-уровень. Однако последний поединок против Альбази показал обратное. Морено провел работу над ошибками и стал действовать в боях более грамотно. Он все еще опасен и голоден до побед.

    Стив Эрцег

    Турнирное положение: Стив дебютировал в сильнейшем промоушене планеты только полтора года назад. Однако за это время он даже добирался до статуса претендента на титул, а теперь закрепился на восьмой строчке в рейтинге.

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    • Последние бои: Звезда австралийца зажглась очень быстро. После трех побед кряду он вышел на титульный поединок и дал конкурентный бой Александре Пантоже, но проиграл по очкам. Однако далее уже в первом раунде упал в нокаут от Кая Кара-Франса. Кажется, в UFC явно поторопились с продвижением Стива.

    Состояние бойца: Два поражения подряд говорят о том, что Эрцег пока не готов конкурировать с главными звездами наилегчайшего дивизиона. У него есть определенные проблемы против бойцов, которые агрессивно прессингуют в стойке.

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    А тот же Пантожа показал все дыры австралийца в партере.

    Статистика для ставок

    • На счету Морено 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков

    • У Эрцега 3 победы и 2 поражения за 5 предыдущих поединков в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексиканский боец этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Морено можно поставить с коэффициентом 1.37. На триумф Эрцега предлагают поставить за 3.15.

    Прогноз: Разница в опыте и классе между данными бойцами приличная. У Стива есть определенные проблемы и его можно перебивать абсолютно на всех этажах. Морено набрал оптимальные кондиции, да и дома «Ассасин» выступает традиционно очень удачно. Но быстрого финиша здесь точно не случится. Ведь Эрцег за 15 боев в ММА только один раз уступил досрочно.

    Ставка: Тотал больше 3,5 + победа Брендона Морено за 1.82.

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    Морено — Эрцег: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 30.03.202504:45. Морено одержит очередную победу в Мексике?
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