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    Дункан оставит Пуляева без победы в дебюте?

    Дункан — Пуляев. Ставка (к. 4.00) и прогноз на ММА, UFC London, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дункан — Пуляев
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    Кристиан Дункан
    В рамках турнира UFC London 22 марта состоится поединок Кристиана Дункана и Андрея Пуляева в среднем весе. Начало — 21:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Дункан — Пуляев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кристиан Дункан

    Турнирное положение: Кристиан является бойцом около топового уровня в среднем дивизионе. Правда, попасть в топ-15 ему пока что не удалось. И дерется в промоушене англичанин с переменным успехом.

    Последние бои: За 4 предыдущих поединка в лиге англичанин одержал 2 победы и потерпел 2 поражения. В крайнем противостоянием уступил в одностороннем порядке Грегори Родригесу. Но до этого без проблем нокаутировал Клаудио Рибейро и Дениса Тюлюлина.

    Состояние бойца: Стиль британского бойца заключается в постоянном давлении в клинче и активной работе на ближней дистанции. Дункан хорошо умеет изматывать оппонентов в пассивной борьбе, а затем разбирать их в стойке. Физически довольно крепок. Стянуть его на канвас задача не из легких.

    Андрей Пуляев

    Турнирное положение: Для российского спортсмена это будет дебютный поединок в промоушене. Ранее Андрей выступал в разных отечественных лигах. Преимущественно дрался в промоушене Александра Шлеменко.

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    • Последние бои: Контракт с UFC Пуляев получил после победы единогласным решением судей над Лиамом Андерсоном в рамках претендентской серии Даны Уайта. К этому противостоянию подошел на серии из пяти выигрышей кряду.

    Состояние бойца: В отечественных лигах Андрей далеко не всегда дрался успешно. Бывало, что и проигрывал из-за невынужденных ошибок, причем досрочно.

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    Стилистически представляет собой универсала с семью финишами в карьере. Только вот набита была эта статистика на оппонентах не самого высокого уровня.

    Статистика для ставок

    • Пуляев идет на серии из пяти побед кряду

    • За 4 предыдущих поединка Дункан одержал 2 победы и потерпел 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают Дункана явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.13. На успех Пуляева предлагают сделать ставку за 4.85.

    Прогноз: Класс между грядущими соперниками очень большой не в пользу россиянина. Да, Пуляев находится в неплохой форме. Но Дункан очень вязкий и неприятный боец. Англичанин будет доминировать в этом противостоянии на протяжении всех трех раундов и заберет победу решением.

    Ставка: Победа Кристиана Дункана по очкам за 4.00.

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    Дункан — Пуляев: прогноз и ставка за 4.00, статистика, коэффициенты матча 22.03.202521:15. Дункан оставит Пуляева без победы в дебюте?
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