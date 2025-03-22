В рамках турнира UFC London 22 марта состоится поединок Кристиана Дункана и Андрея Пуляева в среднем весе. Начало — 21:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Дункан — Пуляев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кристиан Дункан

Турнирное положение: Кристиан является бойцом около топового уровня в среднем дивизионе. Правда, попасть в топ-15 ему пока что не удалось. И дерется в промоушене англичанин с переменным успехом.

Последние бои: За 4 предыдущих поединка в лиге англичанин одержал 2 победы и потерпел 2 поражения. В крайнем противостоянием уступил в одностороннем порядке Грегори Родригесу. Но до этого без проблем нокаутировал Клаудио Рибейро и Дениса Тюлюлина.

Состояние бойца: Стиль британского бойца заключается в постоянном давлении в клинче и активной работе на ближней дистанции. Дункан хорошо умеет изматывать оппонентов в пассивной борьбе, а затем разбирать их в стойке. Физически довольно крепок. Стянуть его на канвас задача не из легких.

Андрей Пуляев

Турнирное положение: Для российского спортсмена это будет дебютный поединок в промоушене. Ранее Андрей выступал в разных отечественных лигах. Преимущественно дрался в промоушене Александра Шлеменко.

Последние бои: Контракт с UFC Пуляев получил после победы единогласным решением судей над Лиамом Андерсоном в рамках претендентской серии Даны Уайта. К этому противостоянию подошел на серии из пяти выигрышей кряду.

Состояние бойца: В отечественных лигах Андрей далеко не всегда дрался успешно. Бывало, что и проигрывал из-за невынужденных ошибок, причем досрочно.

Стилистически представляет собой универсала с семью финишами в карьере. Только вот набита была эта статистика на оппонентах не самого высокого уровня.

Статистика для ставок

Пуляев идет на серии из пяти побед кряду

За 4 предыдущих поединка Дункан одержал 2 победы и потерпел 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают Дункана явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.13. На успех Пуляева предлагают сделать ставку за 4.85.

Прогноз: Класс между грядущими соперниками очень большой не в пользу россиянина. Да, Пуляев находится в неплохой форме. Но Дункан очень вязкий и неприятный боец. Англичанин будет доминировать в этом противостоянии на протяжении всех трех раундов и заберет победу решением.

Ставка: Победа Кристиана Дункана по очкам за 4.00.