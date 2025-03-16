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    Кортес-Акоста — Спэнн. Ставка (к. 1.88) и прогноз на ММА, UFC Vegas 104, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кортес-Акоста — Спэнн
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    Райан Спэнн
    В рамках турнира UFC Vegas 16 марта пройдет поединок Вальдо Кортес-Акосты и Райана Спэнна в тяжелом весе. Начало — 01:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Кортес-Акоста — Спэнн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вальдо Кортес-Акоста

    Турнирное положение: Вальдо выступает в промоушене уже на протяжении трех лет. За это время он уже успел попасть в число рейтинговых тяжеловесов UFC и закрепиться на 12-й позиции.

    Последние бои: С момента своего дебюта в лучшей лиге мира представитель Доминиканской республики провел 6 поединков. На его счету 5 побед и только одно поражение, что выглядит очень даже убедительно. В крайнем противостоянии он одолел Робелиса Даспенье единогласным решением судей.

    Состояние бойца: На данном отрезке 5 поединков с участием Кортес-Акосты дошли до судейского решения. Для типичного тяжеловеса ему не хватает нокаутирующий мощи. Причем такие поединки были с оппозицией не самого высокого уровня. Несмотря на пребывание в топ-15, полноценным топом Вальдо назвать очень сложно.

    Райан Спэнн

    Турнирное положение: Еще недавно Спэнн был среди лучших в полутяжелом дивизионе. Однако череда неудач и спорных судейских решений и вынудили его сменить категорию и подняться выше.

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    • Последние бои: Статистика «Супермена» выглядит не очень впечатляющей. У него 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков. Но надо признать, что уровень оппозиции был довольно высокий. Проигрывал Гуськову, Крылову и Смиту. А в последнем поединке сумел разобраться в первом раунде с именитым ветераном Овинсом Сент-Прю.

    Состояние бойца: Нельзя сказать, что американец находится на сильном спаде. В бою с тем же Энтони Смитом его просто засудили и лишили заслуженной победы. Спэнн обладает неплохим уровнем борьбы.

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    Вопрос только в том, хватит ли ему физических кондиций, чтобы валить на настил тяжеловесов, которые на 10-15 кг больше него самого.

    Статистика для ставок

    • Спэнн 5 раз за последние 6 боев доходил до судейских решений

    • Кортес-Акоста одержал 5 побед за предыдущие 6 поединков в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят фаворитом Вальдо Кортес-Акосту. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.58. На успех Спэнна предлагают сделать ставку за 2.45.

    Прогноз: В новом для себя дивизионе Спэнн ни в коем случае не будет идти напролом, сломя голову, а напротив, будет действовать крайне аккуратно и сдержано. Впрочем, его соперник всегда придерживается подобной манеры ведения поединков. В таком противостоянии вполне стоит ожидать судейского решения или позднего финиша, ведь так было в пяти из шести предыдущих боев с участием Кортес-Акосты.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.88.

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    Кортес-Акоста — Спэнн: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 16.03.202501:45. Быстрой развязки не будет
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