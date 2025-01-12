ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасAustralian Open-2025. Главные интриги первого в сезоне турнира «Большого шлема» Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола Шон О'МэллиКапризный О’Мэлли. Без шансов проиграл Двалишвили, но снова хочет титульник
  • 22:08
    • «Локомотив» победил «Спартак» в матче с 9 голами
  • 22:00
    • ЦСКА проиграл «Куньлуню» в КХЛ
    Все новости спорта

    Дудакова закроет поражение в бою с Клайн?

    Дудакова — Клайн. Ставка (к. 4.50) и прогноз на ММА, UFC Vegas 101, 12 января 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Дудакова — Клайн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Дудакова (слева)
    В рамках турнира UFC Vegas 101 12 января пройдет поединок Виктории Дудаковой и Фатимы Клайн в женском минимальном весе. Начало — 00:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Дудакова — Клайн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Виктория Дудакова

    Турнирное положение: Дудакова одна из кандидатов на попадание в топ-15 женского минимального дивизиона. В промоушене россиянка выступает с лета 2023 года.

    Последние бои: Путь в лучшей лиге мира у Дудаковой начался довольно удачно. Она одержала 2 победы, однако в последнем поединке уступила судейским решением бойцу среднего уровня в лице Сэм Хьюз. То поражение стало первым в ее карьере. До этого россиянка шла на серии из восьми выигрышей кряду в ММА.

    Состояние бойца: Виктория предпочитает драться в стойке, являясь базовым представителем кикбоксинга и рукопашного боя. Однако Дудакова еще и неплохо борется. У нее хороший уровень грэпплинга, о чем говорят 4 победы сабмишнами в смешанных единоборствах.

    Фатима Клайн

    Турнирное положение: Для Фатимы это будет второй поединок в промоушене. Большую часть своей карьеры Клайн посвятила борьбе и регулярно принимала участие на турнирах по грэпплингу.

  • Затмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА
  • Нокаутирует даже ярче, чем мужчины. Дакота Дитчева — главный прорыв 2024-го среди женщин в ММА
  • 03/01/2025

    • Последние бои: До дебюта в UFC Фатима была непобежденной и шла на серии из шести выигранных поединков кряду. Но в первом же бою в лучшей лиге мира американка проиграла единогласным решением Жасмин Ясудавичус.

    Состояние бойца: Фатима обладает высоким уровнем борьбы. Но в стойке навыки не настолько внушительные. Нокаутировала своих соперниц американка только тогда, когда переводила их на землю и просто забивала ударами в партере.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Две последние победы в ММА Клайн добыла судейским решением, а не досрочно.

    Статистика для ставок

    • Дудакова выиграла 8 раз за 9 поединков в ММА

    • 4 последних боя с участием Клайн в смешанных единоборствах закончились судейскими решениями

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение Фатиме Клайн, предлагая поставить на ее победу за 1.22. На успех Дудаковой можно сделать ставку за 4.50.

    Прогноз: Обе девушки, по сути, только начинают свой путь в лучшем промоушене мира. У каждой из них есть сильные стороны. Дудакова ударница, Kлайн борец. Бойцовский класс грядущих соперниц сопоставим друг с другом. При таких раскладах гораздо логичнее поставить на победу Дудаковой со столь высоким коэффициентом.

    Ставка: Победа Виктории Дудаковой за 4.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Фортуна — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гранада — Бургос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уиком — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Стандард — Кортрейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Орландо — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Индиана — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дудакова — Клайн: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на бои. Дудакова закроет поражение в бою с Клайн?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры