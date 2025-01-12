В рамках турнира UFC Vegas 101 12 января пройдет поединок Виктории Дудаковой и Фатимы Клайн в женском минимальном весе. Начало — 00:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Дудакова — Клайн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Виктория Дудакова

Турнирное положение: Дудакова одна из кандидатов на попадание в топ-15 женского минимального дивизиона. В промоушене россиянка выступает с лета 2023 года.

Последние бои: Путь в лучшей лиге мира у Дудаковой начался довольно удачно. Она одержала 2 победы, однако в последнем поединке уступила судейским решением бойцу среднего уровня в лице Сэм Хьюз. То поражение стало первым в ее карьере. До этого россиянка шла на серии из восьми выигрышей кряду в ММА.

Состояние бойца: Виктория предпочитает драться в стойке, являясь базовым представителем кикбоксинга и рукопашного боя. Однако Дудакова еще и неплохо борется. У нее хороший уровень грэпплинга, о чем говорят 4 победы сабмишнами в смешанных единоборствах.

Фатима Клайн

Турнирное положение: Для Фатимы это будет второй поединок в промоушене. Большую часть своей карьеры Клайн посвятила борьбе и регулярно принимала участие на турнирах по грэпплингу.

Последние бои: До дебюта в UFC Фатима была непобежденной и шла на серии из шести выигранных поединков кряду. Но в первом же бою в лучшей лиге мира американка проиграла единогласным решением Жасмин Ясудавичус.

Состояние бойца: Фатима обладает высоким уровнем борьбы. Но в стойке навыки не настолько внушительные. Нокаутировала своих соперниц американка только тогда, когда переводила их на землю и просто забивала ударами в партере.

Две последние победы в ММА Клайн добыла судейским решением, а не досрочно.

Статистика для ставок

Дудакова выиграла 8 раз за 9 поединков в ММА

4 последних боя с участием Клайн в смешанных единоборствах закончились судейскими решениями

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение Фатиме Клайн, предлагая поставить на ее победу за 1.22. На успех Дудаковой можно сделать ставку за 4.50.

Прогноз: Обе девушки, по сути, только начинают свой путь в лучшем промоушене мира. У каждой из них есть сильные стороны. Дудакова ударница, Kлайн борец. Бойцовский класс грядущих соперниц сопоставим друг с другом. При таких раскладах гораздо логичнее поставить на победу Дудаковой со столь высоким коэффициентом.

Ставка: Победа Виктории Дудаковой за 4.50.