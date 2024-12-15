Устармагомед Гаджидаудов
Турнирное положение: Устармагомед Гаджидаудов бывший чемпион АСА в полусреднем дивизионе. Недавно он потерял титул и теперь располагается на первой строчке в рейтинге.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе бывшего чемпиона 4 победы и 2 поражения. В декабре прошлого года он упал в нокаут на последних секундах от Альберта Туменова. Затем был поединок против Эдин Эсингулова, который признали несостоявшимся.
Состояние бойца: Устармагомед один из самых опытных полусредневесов лиги. Он очень технически обученный и методичный боец. Но нокаутирующей мощи явно не хватает. Почти все свои победы за последнее время он добыл судейским решением.
Узаир Абдураков
Турнирное положение: Абдуразаков дебютировал в АСА только весной этого года. Однако он уже ворвался в топ-5 и стал участником титульной гонки. К противостоянию с экс-чемпионом подходит в статусе четвертого номера в рейтинге.
Последние бои: Два дебютных поединка в АСА Узаир выиграл. Причем достигнуты они были в противостояние с Анатолием Бойко и Андреем Кошкиным, пятым и шестым номерами рейтинга в полусреднем весе. До этого он одержал еще 4 срочных победы кряду.
Состояние бойца: Узаир за 7 поединков потерпел только одно поражение. Сейчас его победная серия составляет 6 боев. Две из них были над соперниками из топ-10 в АСА. Пять раз на этом отрезке Абдураков выиграл досрочно.
Стоит отметить, что он очень опасно в стартовом раунде. На счету Узаира 8 досрочных побед в первом отрезке за карьеру.
Статистика для ставок
- Победная серия Абдуракова составляет 6 боев
- Только один из шести последних боев Гаджидаудова закончился досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение Узаиру Абдуракову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу Гаджидаудова предлагают сделать ставку за 2.50.
Прогноз: Бойцы очень различаются стилистически. Устармагомед предпочитает монотонно разбивать соперников на протяжении всей дистанции. Абдураков, напротив, постоянно прессингует и стремится к досрочному финишу. В нынешней форме он вполне способен перебить бывшего чемпиона за счет своего напора.
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Ставка: Победа Узаира Абдуракова за 1.55.