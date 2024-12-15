В рамках турнира АСА 182 15 декабря пройдет поединок Устармагомеда Гаджидаудова и Узаира Абдуракова в полусреднем весе. Начало — 21:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Гаджидаудов — Абдураков, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Устармагомед Гаджидаудов

Турнирное положение: Устармагомед Гаджидаудов бывший чемпион АСА в полусреднем дивизионе. Недавно он потерял титул и теперь располагается на первой строчке в рейтинге.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе бывшего чемпиона 4 победы и 2 поражения. В декабре прошлого года он упал в нокаут на последних секундах от Альберта Туменова. Затем был поединок против Эдин Эсингулова, который признали несостоявшимся.

Состояние бойца: Устармагомед один из самых опытных полусредневесов лиги. Он очень технически обученный и методичный боец. Но нокаутирующей мощи явно не хватает. Почти все свои победы за последнее время он добыл судейским решением.

Узаир Абдураков

Турнирное положение: Абдуразаков дебютировал в АСА только весной этого года. Однако он уже ворвался в топ-5 и стал участником титульной гонки. К противостоянию с экс-чемпионом подходит в статусе четвертого номера в рейтинге.

Последние бои: Два дебютных поединка в АСА Узаир выиграл. Причем достигнуты они были в противостояние с Анатолием Бойко и Андреем Кошкиным, пятым и шестым номерами рейтинга в полусреднем весе. До этого он одержал еще 4 срочных победы кряду.

Состояние бойца: Узаир за 7 поединков потерпел только одно поражение. Сейчас его победная серия составляет 6 боев. Две из них были над соперниками из топ-10 в АСА. Пять раз на этом отрезке Абдураков выиграл досрочно.

Стоит отметить, что он очень опасно в стартовом раунде. На счету Узаира 8 досрочных побед в первом отрезке за карьеру.

Статистика для ставок

Победная серия Абдуракова составляет 6 боев

Только один из шести последних боев Гаджидаудова закончился досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение Узаиру Абдуракову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу Гаджидаудова предлагают сделать ставку за 2.50.

Прогноз: Бойцы очень различаются стилистически. Устармагомед предпочитает монотонно разбивать соперников на протяжении всей дистанции. Абдураков, напротив, постоянно прессингует и стремится к досрочному финишу. В нынешней форме он вполне способен перебить бывшего чемпиона за счет своего напора.

Ставка: Победа Узаира Абдуракова за 1.55.