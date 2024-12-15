В рамках турнира АСА 182 15 декабря пройдет поединок Олега Борисова и Гоги Шаматавы в легчайшем весе. Начало — 19:25 (мск). Ставка и прогноз на матч Борисов — Шаматава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Олег Борисов

Турнирное положение: Олег Борисов бывший чемпион АСА в легчайшем весе. Сейчас он располагается на первой строчке в рейтинге дивизиона связи с недавней потерей титула.

Последние бои: За 6 предыдущих боев Борисов одержал 5 побед и уступил только один раз. В последней встрече на протяжении всех пяти раундов доминировал над Павлом Витруком, но в самой концовке пропустил удар коленом навстречу и упал в нокаут, лишившись чемпионского пояса.

Состояние бойца: Несмотря на возраст 40 лет, Олег продолжает оставаться одним из сильнейших дивизионе и никакого спада физических кондициях нет. Предыдущая неудача, скорее, исключение. Да и опыт у Борисова невероятный. Ранее он победил немало именитых бойцов, включая Магомеда Бибулатова.

Гога Шаматава

Турнирное положение: Шаматава не так давно за получил место в рейтинге. Сейчас он занимает десятую позицию. Но пока что от титульного поединка Гога далек.

Последние бои: Карьера Гоги очень волнообразна. Далеко не терпел по 2-3 поражения кряду. Но сейчас Шаматава набрал неплохой ход. Он одержал 4 победы кряду. Последняя из них была достигнута судейским решением на Алимарданом Абдыкаровым.

Состояние бойца: Шаматава яркий боец, который умеет подстраиваться к любому сопернику. Одинаково опасен как в стойке, так и на нижнем этаже. 8 побед в своей карьере Гога одержал нокаутами, а еще 7 были добыты сабмишнами.

Впрочем, несмотря на неплохую серию стоит учитывать уровень недавней оппозиции, которая уж точно нечемпионского калибра.

Статистика для ставок

Шаматава одержал 4 победы кряду перед этим боем

За 6 предыдущих боев Борисов одержал 5 побед и уступил только один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии бывший чемпион легчайшего дивизиона Олег Борисов идет фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как на успех Шаматавы предлагают сделать ставку за 3.05.

Прогноз: Шаматава хоть и моложе Борисова, но он тоже довольно возрастной боец — ему 33. Так что здесь быстрого старта, тем более против бывшего чемпиона, в исполнении Гоги ожидать не стоит. Тот же Борисов прекрасно умеет сушить бои. И 4 из пяти последних с его участием дошли до судейского решения.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.51.