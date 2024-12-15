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    Олег Борисов снова досрочно проиграет?

    Борисов — Шаматава. Ставка (к. 1.51) и прогноз на ММА, АСА 182, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Борисов — Шаматава
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    Олег Борисов
    В рамках турнира АСА 182 15 декабря пройдет поединок Олега Борисова и Гоги Шаматавы в легчайшем весе. Начало — 19:25 (мск). Ставка и прогноз на матч Борисов — Шаматава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Олег Борисов

    Турнирное положение: Олег Борисов бывший чемпион АСА в легчайшем весе. Сейчас он располагается на первой строчке в рейтинге дивизиона связи с недавней потерей титула.

    Последние бои: За 6 предыдущих боев Борисов одержал 5 побед и уступил только один раз. В последней встрече на протяжении всех пяти раундов доминировал над Павлом Витруком, но в самой концовке пропустил удар коленом навстречу и упал в нокаут, лишившись чемпионского пояса.

    Состояние бойца: Несмотря на возраст 40 лет, Олег продолжает оставаться одним из сильнейших дивизионе и никакого спада физических кондициях нет. Предыдущая неудача, скорее, исключение. Да и опыт у Борисова невероятный. Ранее он победил немало именитых бойцов, включая Магомеда Бибулатова.

    Гога Шаматава

    Турнирное положение: Шаматава не так давно за получил место в рейтинге. Сейчас он занимает десятую позицию. Но пока что от титульного поединка Гога далек.

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    • Последние бои: Карьера Гоги очень волнообразна. Далеко не терпел по 2-3 поражения кряду. Но сейчас Шаматава набрал неплохой ход. Он одержал 4 победы кряду. Последняя из них была достигнута судейским решением на Алимарданом Абдыкаровым.

    Состояние бойца: Шаматава яркий боец, который умеет подстраиваться к любому сопернику. Одинаково опасен как в стойке, так и на нижнем этаже. 8 побед в своей карьере Гога одержал нокаутами, а еще 7 были добыты сабмишнами.

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    Впрочем, несмотря на неплохую серию стоит учитывать уровень недавней оппозиции, которая уж точно нечемпионского калибра.

    Статистика для ставок

    • Шаматава одержал 4 победы кряду перед этим боем

    • За 6 предыдущих боев Борисов одержал 5 побед и уступил только один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии бывший чемпион легчайшего дивизиона Олег Борисов идет фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как на успех Шаматавы предлагают сделать ставку за 3.05.

    Прогноз: Шаматава хоть и моложе Борисова, но он тоже довольно возрастной боец — ему 33. Так что здесь быстрого старта, тем более против бывшего чемпиона, в исполнении Гоги ожидать не стоит. Тот же Борисов прекрасно умеет сушить бои. И 4 из пяти последних с его участием дошли до судейского решения.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.51.

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    Борисов — Шаматава: прогноз, ставка (1.51), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на бои. Олег Борисов снова досрочно проиграет?
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