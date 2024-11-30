В рамках турнира PFL 10 30 ноября пройдет титульный поединок Брендана Логнейна и Тимура Хизриева в полулегком весе. Начало — 02:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Логнейн — Хизриев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Брендан Логнейн

Турнирное положение: Брендан победитель Гран-при PFL в полулегком весе в 2021 году. Также боец пытался попасть в UFC через претендентскую серию Даны Уайта, но не получилось. Ныне выступает в PFL, где является одним из лучших бойцов полулегкого веса.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков британец одержал 5 побед и потерпел только одно поражение от Хесуса Пинедо, последнего чемпиона полулегкого веса. На этой дистанции он одержал 4 выигрыша нокаутами. А к финальному противостоянию подходит на серии из трех побед подряд.

Состояние бойца: Брендан дерется в левосторонней стойке, что доставляет определенные неудобства его соперникам. За карьеру Логнейн одержал 13 побед нокаутами. Но в партере боец не очень силен. У него в смешанных единоборствах ни единого выигрыша сабмишнами.

Тимур Хизриев

Турнирное положение: В ноябре 2022 года Тимур дебютировал в Bellator. Далее он стал частью новой объединенной организации и провел в PFL 3 боя, дойдя до финала Гран-при в полулегком весе.

Последние бои: На полуфинальной стадии россиянин без проблем одолел единогласным решением судей Габриэля Брагу. К этой встрече Хизриев подходит на серии из шести выигранных поединков по очкам. Последняя досрочная победа состоялась еще в 2021 году в рамках промоушена Eagle FC.

Состояние бойца: В отличие от грядущего оппонента Тимур предпочитает разбираться с соперниками в партере. Он довольно легко стягивает оппонентов на землю и удачно контролирует их там на протяжении всего боя.

Но вот с досрочными финишами есть проблемы. Ни в Bellator, ни в PFL он не сумел победить никого нокаутом и сабмишном. При этом в своей карьере Хизриев не потерпел ни единого поражения, выиграв все 17 боев.

Статистика для ставок

Хизриев не потерпел ни единого поражения, выиграв все 17 боев

4 из шести последних боев Лонгнейн выиграл нокаутами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии россиянин является большим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Хизриева можно поставить за 1.24, тогда как на успех Лонгнейна дают коэффициент 4.05.

Прогноз: Вряд ли в этом противостоянии соперники сумеют раскрыть себя как-то по-другому. В предыдущих боях борьба россиянина работала отлично. Вероятнее всего, Тимур будет контролировать Лонгнейна в партере на протяжении всех пяти раундов и одержит победу по очкам, ведь так было в последних шести его боях.

Ставка: Победа Тимура Хизриева очкам за 1.54.