Брендан Логнейн
Турнирное положение: Брендан победитель Гран-при PFL в полулегком весе в 2021 году. Также боец пытался попасть в UFC через претендентскую серию Даны Уайта, но не получилось. Ныне выступает в PFL, где является одним из лучших бойцов полулегкого веса.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков британец одержал 5 побед и потерпел только одно поражение от Хесуса Пинедо, последнего чемпиона полулегкого веса. На этой дистанции он одержал 4 выигрыша нокаутами. А к финальному противостоянию подходит на серии из трех побед подряд.
Состояние бойца: Брендан дерется в левосторонней стойке, что доставляет определенные неудобства его соперникам. За карьеру Логнейн одержал 13 побед нокаутами. Но в партере боец не очень силен. У него в смешанных единоборствах ни единого выигрыша сабмишнами.
Тимур Хизриев
Турнирное положение: В ноябре 2022 года Тимур дебютировал в Bellator. Далее он стал частью новой объединенной организации и провел в PFL 3 боя, дойдя до финала Гран-при в полулегком весе.
Последние бои: На полуфинальной стадии россиянин без проблем одолел единогласным решением судей Габриэля Брагу. К этой встрече Хизриев подходит на серии из шести выигранных поединков по очкам. Последняя досрочная победа состоялась еще в 2021 году в рамках промоушена Eagle FC.
Состояние бойца: В отличие от грядущего оппонента Тимур предпочитает разбираться с соперниками в партере. Он довольно легко стягивает оппонентов на землю и удачно контролирует их там на протяжении всего боя.
Но вот с досрочными финишами есть проблемы. Ни в Bellator, ни в PFL он не сумел победить никого нокаутом и сабмишном. При этом в своей карьере Хизриев не потерпел ни единого поражения, выиграв все 17 боев.
Статистика для ставок
- Хизриев не потерпел ни единого поражения, выиграв все 17 боев
- 4 из шести последних боев Лонгнейн выиграл нокаутами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии россиянин является большим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Хизриева можно поставить за 1.24, тогда как на успех Лонгнейна дают коэффициент 4.05.
Прогноз: Вряд ли в этом противостоянии соперники сумеют раскрыть себя как-то по-другому. В предыдущих боях борьба россиянина работала отлично. Вероятнее всего, Тимур будет контролировать Лонгнейна в партере на протяжении всех пяти раундов и одержит победу по очкам, ведь так было в последних шести его боях.
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Ставка: Победа Тимура Хизриева очкам за 1.54.