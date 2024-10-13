В рамках турнира UFC Vegas 98 13 октября пройдет поединок Гранта Доусона и Рафы Гарсии в легком весе. Начало — 03:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Доусон — Гарсия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грант Доусон

Турнирное положение: Доусон еще недавно располагался в топ-15, но покинул рейтинг в связи с обидным поражением. Тем не менее, у американца есть перспективы в ближайшее время вернуться обратно в титульную гонку.

Последние бои: Статистика у Гранта в UFC выглядит очень впечатляюще. За 11 поединков американец одержал 9 побед, один раз подрался вничью и только один раз проиграл. Впрочем, поражение нокаутом от Бобби Грина всерьез повлияло на карьеру Доусона, который сразу же покинул рейтинг. И все же Грант сумел закрыть ту неудачу победой единогласным решением над Джо Солецки.

Состояние бойца: Физически Грант готов отлично. Да, у него есть определенные проблемы в стойке, что показал бой с Грином, но его борьба на очень высоком уровне. Единственное к чему есть вопрос — это психологическая составляющая. Все же после нокаута от Грина в недавнем бою с Солецки Доусон выглядел довольно осторожным и не шел так активно вперед, как ранее.

Рафа Гарсия

Турнирное положение: Рафа Гарсия один из числа середняков легкого дивизиона. Данный боец выступает в промоушене с 2020 года, но еще ни разу не попадал в топ-15.

Последние бои: К этому поединку Рафа подходит после двух побед подряд. Правда, уровень поверженных соперников был далеко не самый выдающийся. В последнем поединке он одолел по очкам ветерана лиги Клэя Гвиду. До этого была аналогичная победа над Хаисайером Махешате.

Состояние бойца: Всего в UFC у Гарсии 7 поединков, где у него 4 победы и 3 поражения. Также как и грядущий оппонент, он испытывает определенные проблемы в стойке.

Рафа является базовым борцом, но арсенал приемов на земле у него довольно ограничен.

Статистика для ставок

Всего в UFC у Гарсии 7 поединков, где у него 4 победы и 3 поражения

За 11 поединков в UFC Доусон одержал 9 побед, один раз подрался вничью и только один раз проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом бою Грант Доусон у букмекеров идет большим фаворитом. На его победу можно поставить за 1.23, тогда как на успех Гарсии предлагают сделать ставку 4.40.

Прогноз: Оба соперника не являются выдающимся ударниками и выяснять отношения они будут на канвасе. В борьбе некоторое преимущество есть у Доусона за счет вариативности. Плюс ко всему, он физически сильнее своего соперника. Но это не значит, что у Гранта будет легкая прогулка. Такой опытный борец, как Гарсия, не позволит себя удосрочить.

Ставка: Победа Гранта Доусона по очкам за 1.74.