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    Грант Доусон добудет очередную победу?

    Доусон — Гарсия. Ставка (к. 1.74) и прогноз на ММА, UFC Vegas 98, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Доусон — Гарсия
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    Грант Доусон
    В рамках турнира UFC Vegas 98 13 октября пройдет поединок Гранта Доусона и Рафы Гарсии в легком весе. Начало — 03:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Доусон — Гарсия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Грант Доусон

    Турнирное положение: Доусон еще недавно располагался в топ-15, но покинул рейтинг в связи с обидным поражением. Тем не менее, у американца есть перспективы в ближайшее время вернуться обратно в титульную гонку.

    Последние бои: Статистика у Гранта в UFC выглядит очень впечатляюще. За 11 поединков американец одержал 9 побед, один раз подрался вничью и только один раз проиграл. Впрочем, поражение нокаутом от Бобби Грина всерьез повлияло на карьеру Доусона, который сразу же покинул рейтинг. И все же Грант сумел закрыть ту неудачу победой единогласным решением над Джо Солецки.

    Состояние бойца: Физически Грант готов отлично. Да, у него есть определенные проблемы в стойке, что показал бой с Грином, но его борьба на очень высоком уровне. Единственное к чему есть вопрос — это психологическая составляющая. Все же после нокаута от Грина в недавнем бою с Солецки Доусон выглядел довольно осторожным и не шел так активно вперед, как ранее.

    Рафа Гарсия

    Турнирное положение: Рафа Гарсия один из числа середняков легкого дивизиона. Данный боец выступает в промоушене с 2020 года, но еще ни разу не попадал в топ-15.

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    • Последние бои: К этому поединку Рафа подходит после двух побед подряд. Правда, уровень поверженных соперников был далеко не самый выдающийся. В последнем поединке он одолел по очкам ветерана лиги Клэя Гвиду. До этого была аналогичная победа над Хаисайером Махешате.

    Состояние бойца: Всего в UFC у Гарсии 7 поединков, где у него 4 победы и 3 поражения. Также как и грядущий оппонент, он испытывает определенные проблемы в стойке.

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    Рафа является базовым борцом, но арсенал приемов на земле у него довольно ограничен.

    Статистика для ставок

    • Всего в UFC у Гарсии 7 поединков, где у него 4 победы и 3 поражения

    • За 11 поединков в UFC Доусон одержал 9 побед, один раз подрался вничью и только один раз проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом бою Грант Доусон у букмекеров идет большим фаворитом. На его победу можно поставить за 1.23, тогда как на успех Гарсии предлагают сделать ставку 4.40.

    Прогноз: Оба соперника не являются выдающимся ударниками и выяснять отношения они будут на канвасе. В борьбе некоторое преимущество есть у Доусона за счет вариативности. Плюс ко всему, он физически сильнее своего соперника. Но это не значит, что у Гранта будет легкая прогулка. Такой опытный борец, как Гарсия, не позволит себя удосрочить.

    Ставка: Победа Гранта Доусона по очкам за 1.74.

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    Доусон — Гарсия: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на бои. Грант Доусон добудет очередную победу?
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