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    Евгений Гончаров сохранит титул АСА в тяжелом весе?

    Гончаров — Богатырев. Ставка (к. 1.65) и прогноз на ММА, АСА 170, 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гончаров — Богатырев
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    Евгений Гончаров
    В рамках турнира АСА 170 16 августа пройдет титульный поединок Евгения Гончарова и Адама Богатырева в тяжелом весе. Начало — 23:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Гончаров — Богатырев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Евгений Гончаров

    Турнирное положение: Евгений на данный момент является чемпионом АСА в тяжелом весе. Гончаров завоевал титул в марте прошлого года, после чего успел провести одну удачную защиту.

    Последние бои: На данный момент чемпион идет на серии из шести побед подряд. В предыдущем поединке Евгений победил единогласным решением судей Антона Вязигина. До этого он аналогичным образом одолел Алихана Вахаева.

    Состояние бойца: Несмотря на возраст в 38 лет, Гончаров показывает очень убедительные выступления, в очередной раз доказывая, что в тяжелом дивизионе все происходит совершенно по-другому. Евгений обладает неплохим кардио и способен выдерживать довольно высокий темп для Тяжей на протяжении всех 25-ти минут. Но есть некоторые проблемы с ударной мощью и нокаутами чемпион побеждает не слишком часто.

    Адам Богатырев

    Турнирное положение: Богатырев располагается на третьей строчке в рейтинге тяжелого дивизиона АСА. К титульному поединку он подходит после одной победы, но до этого был простой от выступлений в 2 года.

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    • Последние бои: Адам дебютировал в АСА в 2020 году, но начал свой путь в лиге с двух поражений подряд. Впрочем, далее Богатырев реанимировал карьеру. Он одержал 4 победы подряд и вышел на титульный поединок. В последнем из них претендент одолел в четвертом раунде сабмишном Антона Корнилова.

    Состояние бойца: В сравнении с действующим чемпионом Богатырев показывал более яркие выступления и за последние 4 поединка добыл 3 досрочных виктории.

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    Однако и уровень оппозиции у него был ниже, нежели у обладателя титула.

    Статистика для ставок

    • Богатырев ранее выиграл 4 поединка подряд

    • За последние 6 боев у Гончарова 6 побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион в данном противостоянии идет явным фаворитом у букмекеров. На победу Евгения Гончарова можно поставить за 1.33. На успех Адама Богатырева предлагают поставить за 3.15.

    Прогноз: Вероятно, зрителей на трибунах ожидает очередная затяжная битва двух тяжеловесов с высоким бойцовским IQ. Богатырев будет рассчитывать на свои навыки в партере, но Гончаров обладает отличной защитой от тейкдаунов и умеет быстро вставать из-под соперников, если его все же перевели. Претендент вряд ли может рассчитывать на досрочный финиш, а на длинной дистанции у обладателя титула шансов на успех гораздо больше.

    Ставка: Тотал больше 4,5 за 1.65.

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    Гончаров — Богатырев: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на бои. Евгений Гончаров сохранит титул АСА в тяжелом весе?
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