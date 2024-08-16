В рамках турнира АСА 170 16 августа пройдет титульный поединок Евгения Гончарова и Адама Богатырева в тяжелом весе. Начало — 23:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Гончаров — Богатырев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Евгений Гончаров

Турнирное положение: Евгений на данный момент является чемпионом АСА в тяжелом весе. Гончаров завоевал титул в марте прошлого года, после чего успел провести одну удачную защиту.

Последние бои: На данный момент чемпион идет на серии из шести побед подряд. В предыдущем поединке Евгений победил единогласным решением судей Антона Вязигина. До этого он аналогичным образом одолел Алихана Вахаева.

Состояние бойца: Несмотря на возраст в 38 лет, Гончаров показывает очень убедительные выступления, в очередной раз доказывая, что в тяжелом дивизионе все происходит совершенно по-другому. Евгений обладает неплохим кардио и способен выдерживать довольно высокий темп для Тяжей на протяжении всех 25-ти минут. Но есть некоторые проблемы с ударной мощью и нокаутами чемпион побеждает не слишком часто.

Адам Богатырев

Турнирное положение: Богатырев располагается на третьей строчке в рейтинге тяжелого дивизиона АСА. К титульному поединку он подходит после одной победы, но до этого был простой от выступлений в 2 года.

Последние бои: Адам дебютировал в АСА в 2020 году, но начал свой путь в лиге с двух поражений подряд. Впрочем, далее Богатырев реанимировал карьеру. Он одержал 4 победы подряд и вышел на титульный поединок. В последнем из них претендент одолел в четвертом раунде сабмишном Антона Корнилова.

Состояние бойца: В сравнении с действующим чемпионом Богатырев показывал более яркие выступления и за последние 4 поединка добыл 3 досрочных виктории.

Однако и уровень оппозиции у него был ниже, нежели у обладателя титула.

Статистика для ставок

Богатырев ранее выиграл 4 поединка подряд

За последние 6 боев у Гончарова 6 побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион в данном противостоянии идет явным фаворитом у букмекеров. На победу Евгения Гончарова можно поставить за 1.33. На успех Адама Богатырева предлагают поставить за 3.15.

Прогноз: Вероятно, зрителей на трибунах ожидает очередная затяжная битва двух тяжеловесов с высоким бойцовским IQ. Богатырев будет рассчитывать на свои навыки в партере, но Гончаров обладает отличной защитой от тейкдаунов и умеет быстро вставать из-под соперников, если его все же перевели. Претендент вряд ли может рассчитывать на досрочный финиш, а на длинной дистанции у обладателя титула шансов на успех гораздо больше.

Ставка: Тотал больше 4,5 за 1.65.