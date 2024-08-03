В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Марлона Веры и Дейвисона Фигередо в легчайшем весе. Начало — 23:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Вера — Фигередо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Марлон Вера

Турнирное положение: Марлон бывший претендент на титул легчайшей весовой категории UFC. Сейчас эквадорский боец располагается на четвертой строчке в рейтинге дивизиона.

Последние бои: За 7 предыдущих боев в активе Веры 5 побед и 2 поражения. В предыдущей встрече он дрался за титул с Шоном О’Мэлли, но уступил ему единогласным решением судей, показав безвольное выступление. Вообще, в противостояниях соперниками топ-уровня «Чито» часто не везет.

Состояние бойца: Марлон — высококлассный кикбоксер. Но вот с досрочными победами у него есть определенные проблемы. Также нельзя сказать, что Вера очень хорош на земле. Тот же Сэндхаген без проблем переводил его в партер и контролировал там.

Дейвисон Фигередо

Турнирное положение: Дейвисон бывший чемпион наилегчайшего дивизиона. После потери титула бразилец решил подняться на категорию выше, где уже успел дойти до шестого места в рейтинге.

Последние бои: У Дейвисона за 5 предыдущих поединков 3 победы и 2 поражения. В легчайшем дивизионе он провел 2 встречи. В дебюте ему удалось одолеть единогласным решением судей Роба Фонта. Далее Фигередо одержал победу удушающим приемом над бывшим чемпионом легчайшей категории Коди Гарбрандтом.

Состояние бойца: В свои 36 лет Фигередо солидно потерял в скорости. Даже в последнем поединке у него были некоторые проблемы в стойке. Но что касается партера, то здесь бразилец чувствует себя, как рыба в воде.

Дейвисон большой мастер удушающих и болевых приемов.

Статистика для ставок

У Дейвисона Фигередо за 5 предыдущих поединков 3 победы и 2 поражения

За 7 предыдущих боев в активе Веры 5 побед и 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущей встрече букмекеры не видят явного фаворита. На победу Фигередо можно поставить за 1.68. На победу Веры можно поставить за 2.25.

Прогноз: «Чито» ранее позволял переводить себя на канвас только более крупным соперникам, как Сэндхаген. Тот же Фигередо хоть и является мастером приемов на земле, но ввиду не самых выдающихся габаритов вряд ли сумеет раз за разом стягивать Марлона вниз. А вот в стойке у Веры есть некоторое преимущество, и за счет него он заберет данный бой в свой актив.

Ставка: Победа Марлона Веры за 2.25