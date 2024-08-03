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    Вера остановит Фигередо и сохранит место в топ-5?

    Вера — Фигередо. Ставка (к. 2.25) и прогноз на ММА, UFC Abu Dhabi, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вера — Фигередо
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    Марлон Вера (справа)
    В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Марлона Веры и Дейвисона Фигередо в легчайшем весе. Начало — 23:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Вера — Фигередо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Марлон Вера

    Турнирное положение: Марлон бывший претендент на титул легчайшей весовой категории UFC. Сейчас эквадорский боец располагается на четвертой строчке в рейтинге дивизиона.

    Последние бои: За 7 предыдущих боев в активе Веры 5 побед и 2 поражения. В предыдущей встрече он дрался за титул с Шоном О’Мэлли, но уступил ему единогласным решением судей, показав безвольное выступление. Вообще, в противостояниях соперниками топ-уровня «Чито» часто не везет.

    Состояние бойца: Марлон — высококлассный кикбоксер. Но вот с досрочными победами у него есть определенные проблемы. Также нельзя сказать, что Вера очень хорош на земле. Тот же Сэндхаген без проблем переводил его в партер и контролировал там.

    Дейвисон Фигередо

    Турнирное положение: Дейвисон бывший чемпион наилегчайшего дивизиона. После потери титула бразилец решил подняться на категорию выше, где уже успел дойти до шестого места в рейтинге.

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    • Последние бои: У Дейвисона за 5 предыдущих поединков 3 победы и 2 поражения. В легчайшем дивизионе он провел 2 встречи. В дебюте ему удалось одолеть единогласным решением судей Роба Фонта. Далее Фигередо одержал победу удушающим приемом над бывшим чемпионом легчайшей категории Коди Гарбрандтом.

    Состояние бойца: В свои 36 лет Фигередо солидно потерял в скорости. Даже в последнем поединке у него были некоторые проблемы в стойке. Но что касается партера, то здесь бразилец чувствует себя, как рыба в воде.

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    Дейвисон большой мастер удушающих и болевых приемов.

    Статистика для ставок

    • У Дейвисона Фигередо за 5 предыдущих поединков 3 победы и 2 поражения

    • За 7 предыдущих боев в активе Веры 5 побед и 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущей встрече букмекеры не видят явного фаворита. На победу Фигередо можно поставить за 1.68. На победу Веры можно поставить за 2.25.

    Прогноз: «Чито» ранее позволял переводить себя на канвас только более крупным соперникам, как Сэндхаген. Тот же Фигередо хоть и является мастером приемов на земле, но ввиду не самых выдающихся габаритов вряд ли сумеет раз за разом стягивать Марлона вниз. А вот в стойке у Веры есть некоторое преимущество, и за счет него он заберет данный бой в свой актив.

    Ставка: Победа Марлона Веры за 2.25

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