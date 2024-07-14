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    Эннис деклассирует Аванесяна в титульном бою?

    Эннис — Аванесян. Ставка (к. 2.95) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Филадельфии, 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эннис — Аванесян
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    Джарон Эннис (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Филадельфии 14 июля пройдет титульный поединок Джарона Энниса и Давида Аванесяна в полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Эннис — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джарон Эннис

    Турнирное положение: Эннис является обладателем чемпионского пояса в полусреднем весе по версии IBF. Американец был объявлен чемпионом в сентябре прошлого года после того, как титула лишили его соотечественника Теренса Кроуфорда.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе действующего обладателя титула 4 досрочных победы и один выигранный бой по очкам. В своем последнем бою Эннис нокаутировал в десятом раунде Романа Вилью.

    Состояние бойца: Американец уже давно считается теневой угрозой для всего полусреднего дивизиона. За свою карьеру Джарон не потерпел ни единого поражения. Он выиграл 31 бой на профессиональном ринге. И 28 предыдущих соперников Эннис отправил в нокаут.

    Давид Аванесян

    Турнирное положение: Давид бывший претендент на титул в полусреднем весе по версии WBO. К своему очередному поединку он подходит в статусе 13-го номера рейтинга по линии IBF.

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    • Последние бои: Предыдущий бой российского боксера завершился разгромным поражением нокаутом от Теренса Кроуфорда в шестом раунде. Но до того поединка Аванесян шел на серии из шести выигранных боев досрочно. Правда, успехов над звездными оппонентами в его активе не было.

    Состояние бойца: Давид уже давно дерется на высоком уровне, пребывая в числе рейтинговых боксеров. Однако до уровня бойцов первой пятерки рейтинга ему далековато. Это, как раз, и показал его предыдущий поединок против Теренса Кроуфорда, которому он уступил нокаутом.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в активе Энниса 4 досрочных победы и один выигранный бой по очкам

    • Аванесян выиграл 5 из шести предыдущих боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Джарон Эннис у букмекеров идет серьезном фаворитом. На его победу можно поставить за 1.04. На победу Аванесяна можно поставить за 12.00.

    Прогноз: Аванесян хоть и опытный боксер, но конкурировать с главными монстрами дивизиона он не в состоянии. Эннис моложе, быстрее, сильнее и техничнее. Возможно, в первой половине поединке россиянин сможет сдержать натиск соперника, но после экватора он упадет в нокаут.

    Ставка: Победа Джарона Энниса в 7-12 раундах с коэффициентом 2.95.

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