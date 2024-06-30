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    Теофимо Лопес деклассирует Стива Клаггетта?

    Лопес — Клаггетт. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Майами, 30 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Лопес — Клаггетт
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    Теофимо Лопес
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Майами 30 июня пройдет титульный поединок Теофимо Лопеса и Стива Клаггетта в первом полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Лопес — Клаггетт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Теофимо Лопес

    Турнирное положение: Лопес бывший чемпион мира по боксу в легком весе по трем линиям. Сейчас американцу принадлежит титул в категории до 63,5 кг по версии WBO.

    Последние бои: Теофимо завоевал титул WBO в первом полусреднем весе в июне прошлого года. Тогда он одолел по очкам бывшего абсолютного чемпиона в данном дивизионе Джоша Тейлора. Далее Лопес провел успешную защиту пояса, выиграв единогласным решением у Джамейна Ортиса. Всего за 21 бой у Теофимо 20 побед и только одно поражение в карьере.

    Состояние бойца: Лопес пребывает в оптимальной форме. Он готов к громким вызов и способен конкурировать с разной оппозицией. Теофимо продолжает оставаться боксером высочайшего класса. Он один из лучших в этой весовой категории. Техника, скорость, выносливость — главные преимущества Лопеса.

    Стив Клаггетт

    Турнирное положение: Клаггетт идет восьмым в рейтинге первого полусреднего веса по версии WBO. Для канадского боксера это будет первый титульный поединок за основной пояс. Ранее он дрался только за второстепенные титулы.

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    • Последние бои: У Стива сейчас серия из девяти выигранных поединков кряду. В последнем из них канадский полусредневес расправился с Маркосом Барразой, которого отправил в нокаут. Всего же у претендента 26 выигрышей и 6 поражений в профессиональной карьере. Одно из них было нокаутом.

    Состояние бойца: Канадец является типичным середняком. Главная его проблема — отсутствие высококлассной оппозиции. Да и 6 поражений в карьере это довольно много.

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    Клаггетт часто выдыхался во второй половине боев и проигрывал концовки в одностороннем порядке.

    Статистика для ставок

    • У Стива Клаггетта серия из девяти выигранных поединков кряду

    • Лопес выиграл 13 боев из 20-ти нокаутом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион WBO Теофимо Лопес явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.07. На победу Клаггетта предлагают поставить за 8.80.

    Прогноз: Такой соперник, как Клаггетт, выглядит для Теофимо легкой мишенью. Разница в классе между грядущими соперниками невероятная. Лопес сходу захватит инициативу и будет давить на Стива до тех пор, пока не финиширует его. Другого исхода Клаггетту добиться невероятно сложно.

    Ставка: Досрочная победа Теофимо Лопеса за 1.72.

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    Лопес — Клаггетт: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на бои. Теофимо Лопес деклассирует Стива Клаггетта?
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