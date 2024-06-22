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    Будет ли быстрый финиш в бою Фахретдинова и Далби?

    Фахретдинов — Далби. Ставка (1.45) и прогноз на ММА, UFC Saudi Arabia, 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фахретдинов — Далби
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    Ринат Фахретдинов
    В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Рината Фахретдинова в полусреднем весе. Начало — 20:00 (мск). Фахретдинов — Далби: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ринат Фахретдинов

    Турнирное положение: Ринат Фахретдинов бывший 15-й номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC. Но после своего предыдущего поединка россиянин покинул ростер категории до 77,1 кг.

    Последние бои: Россиянин ранее в UFC не потерпел ни единого поражения. Также он удачно выступал и на турнирах по грэпплингу. За 5 последних поединков у Фахретдинова 4 победы и одна ничья с Элизеу Залески. Тот бой стал последним для Рината в UFC. И именно ничейный результат не позволил ему закрепиться в топ-15.

    Состояние бойца: Борцовские навыки россиянина явно преобладают над ударкой. Тот же Залески в стойке едва не финишировал его. Но грэпплинг у Фахретдинова сильный. Он даже побеждал бывшего претендента на временный титул Кевина Ли.

    Никлас Далби

    Турнирное положение: Возрастной датчанин, как и грядущий оппонент, прокладывает себе дорогу в топ-15 полусредневесов. И сейчас Далби находится в двух шагах от попадания в рейтинг.

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    • Последние бои: За 6 поединков у датчанина лишь одно поражение. А сейчас он идет на серии из четырех побед кряду. В последнем поединке он нокаутировал восходящую звезду дивизиона Исмаэля Бонфима. Далби очень расчетливый боец, который грамотно раскладывает силы. Терпеть натиск визави и контратаковать он хорошо умеет.

    Состояние бойца: Статистика показывает, что Далби очень хорош не только на фоне представителей второго эшелона, но и даже более молодых соперников.

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    Но все же возраст в 39 лет ставит под сомнения его конкурентоспособность с более сильной оппозицией.

    Статистика для ставок

    • У Далби серия из четырех побед кряду

    • 3 из четырех предыдущих боев Фахретдинова дошли до решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициент букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят Рината Фахретдинова явным фаворитом и предлагают поставить на его победу за 1.25. На успех Далби можно поставить за 4.15.

    Прогноз: Рината ждет очень непростой поединок против бойца с невероятным характером и хорошей актуальной формой. Далби уже не раз удивлял ранее и поэтому ставить против него сложно. В этом противостоянии ожидается очень конкурентный бой, в котором раннего финиша точно не будет.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.45.

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    Фахретдинов — Далби. В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Рината Фахретдинова в полусреднем весе. Начало — 20:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Фахретдинов — Далби с коэффициентом 1.45.
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