В рамках турнира PFL vs Bellator 14 июня пройдет поединок Олега Попова и Дэвиона Франклина а в тяжелом весе. Начало — 02:10 (мск). Гольцов — Сантос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Олег Попов

Турнирное положение: Олег Попов занимает десятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона Bellator. Дебютировал он в лиге в феврале прошлого года еще тогда, когда ей управлял Скотт Кокер. Впрочем, россиянин уже успел провести один успешный поединок и в новой объединенной организации.

Последние бои: Беспроигрышная серия российского бойца насчитывает 15 поединков подряд. В каждом из них Попов вышел победителем. Последнее его поражение было еще в 2016 году. На предыдущем турнире PFL в апреле этого года Попов нокаутировал Стива Моури.

Состояние бойца: Текущая форма бойца говорит о том, что у него невероятный потенциал в лиге. Матчмейкеры плавно повышают Олегу оппозицию и пока он разбирает каждого своего соперника. У Попова есть все для успеха: тяжелый удар, хорошая защита от борьбы и грамотные тайминги.

Дэвион Франклин

Турнирное положение: Франклин дебютировал в ММА в 2020-м и свой первый бой сразу провел в Bellator. Но за это время ему не удалось закрепиться в десятке сильнейших тяжеловесов лиги.

Последние бои: За 4 последних поединка Дэвион одержал 2 победы и потерпел 2 поражения. Оба раза на данной дистанции он проиграл досрочно. Несмотря на внушительные габариты и борцовскую базу, Франклин очень часто пропускает тейкдауны.

Состояние бойца: Поначалу для Франклина в лиге Скотта Кокера все складывалось неплохо. Но как только ему начали повышать уровень оппозиции, то сразу пошли неудачи.

Дэвиона можно охарактеризовать, как посредственного середняка, но не более.

Статистика для ставок

За 4 последних поединка Дэвион Франклин одержал 2 победы и потерпел 2 поражения

За 8 последних поединков Попов 7 раз побеждал до наступления середины третьего раунда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Российский тяжеловес, по мнению букмекеров, считается фаворитом в этом бою. На победу Попова можно поставить за 1.30. Победу Франклина предлагают сделать ставку за 3.55.

Прогноз: Франклин — боец классом ниже, чем тот же Стив Моури, которого недавно нокаутировал Попов в конце второго раунда. Типичный середняк дивизиона в лице Дэвиона не должен вызвать проблем у россиянина. А если учесть проблемы Франклина в партере, то здесь даже можно ждать не только избиения в стойке, но и завершения поединка в партере. Против такого оппонента американец вряд ли продержится до середины третьего раунда.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.68.