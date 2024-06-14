Олег Попов
Турнирное положение: Олег Попов занимает десятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона Bellator. Дебютировал он в лиге в феврале прошлого года еще тогда, когда ей управлял Скотт Кокер. Впрочем, россиянин уже успел провести один успешный поединок и в новой объединенной организации.
Последние бои: Беспроигрышная серия российского бойца насчитывает 15 поединков подряд. В каждом из них Попов вышел победителем. Последнее его поражение было еще в 2016 году. На предыдущем турнире PFL в апреле этого года Попов нокаутировал Стива Моури.
Состояние бойца: Текущая форма бойца говорит о том, что у него невероятный потенциал в лиге. Матчмейкеры плавно повышают Олегу оппозицию и пока он разбирает каждого своего соперника. У Попова есть все для успеха: тяжелый удар, хорошая защита от борьбы и грамотные тайминги.
Дэвион Франклин
Турнирное положение: Франклин дебютировал в ММА в 2020-м и свой первый бой сразу провел в Bellator. Но за это время ему не удалось закрепиться в десятке сильнейших тяжеловесов лиги.
Последние бои: За 4 последних поединка Дэвион одержал 2 победы и потерпел 2 поражения. Оба раза на данной дистанции он проиграл досрочно. Несмотря на внушительные габариты и борцовскую базу, Франклин очень часто пропускает тейкдауны.
Состояние бойца: Поначалу для Франклина в лиге Скотта Кокера все складывалось неплохо. Но как только ему начали повышать уровень оппозиции, то сразу пошли неудачи.
Дэвиона можно охарактеризовать, как посредственного середняка, но не более.
Статистика для ставок
- За 4 последних поединка Дэвион Франклин одержал 2 победы и потерпел 2 поражения
- За 8 последних поединков Попов 7 раз побеждал до наступления середины третьего раунда
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Российский тяжеловес, по мнению букмекеров, считается фаворитом в этом бою. На победу Попова можно поставить за 1.30. Победу Франклина предлагают сделать ставку за 3.55.
Прогноз: Франклин — боец классом ниже, чем тот же Стив Моури, которого недавно нокаутировал Попов в конце второго раунда. Типичный середняк дивизиона в лице Дэвиона не должен вызвать проблем у россиянина. А если учесть проблемы Франклина в партере, то здесь даже можно ждать не только избиения в стойке, но и завершения поединка в партере. Против такого оппонента американец вряд ли продержится до середины третьего раунда.
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Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.68.