В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 1 июня пройдет поединок Даниэля Дюбуа и Филипа Хрговича в тяжелом весе. Начало — 22:05 (мск). Дюбуа — Хргович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Даниэль Дюбуа

Турнирное положение: Даниэль бывший обладатель регулярного титула WBA в тяжелом дивизионе. Сейчас он занимает шестую позицию в рейтинге по версии WBC.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе британского боксера 4 победы и один проигрыш. На данном отрезке он проигрывал Александру Усику техническим нокаутом. Но аналогичным образом в своем последнем бою он одолел американца Джарелла Миллера.

Состояние бойца: У Даниэля довольно сильный удар. Однако есть проблемы с защитой от попаданий соперников и технической оснащенностью. Очень часто Дюбуа застаивается на ногах и не успевает реагировать на удары противника.

Филип Хргович

Турнирное положение: Филип Хргович занимает первую строчку в рейтинге тяжей по версии IBF. Хорват в шаге от титульного поединка. Ранее он уже получал статус претендента, но не сумел договориться о поединке ни с кем из числа чемпионов.

Последние бои: Филип в своей профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он идет на серии из 17-ти выигранных поединков кряду. В последнем из них хорват нокаутировал в первом раунде Марка де Мори.

Состояние бойца: Хорватский тяжеловес пребывает в пиковой форме. Стилистически он чем-то напоминает того же Усика.

Хргович очень подвижный боксер, который пропускает мало ударов. При этом он сам часто финиширует своих оппонентов. Из 17-ти выигрышей 14 его побед были досрочными.

Статистика для ставок

Хргович идет на серии из 17-ти выигранных поединков кряду

10 предыдущих боев с участием Дюбуа закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Филипу Хрговичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.46. На успех Дюбуа можно поставить за 2.90.

Прогноз: Этот поединок для Даниэля пройдет в похожем сценарии, что и его противостояние с Усиком. Хорват будет давить на него на протяжении всей встречи и работать на очки. За счет преимущества в скорости Филип измотает британца и, возможно, к концовке боя и вовсе финиширует его.

Ставка: Победа Филипа Хрговича за 1.46.