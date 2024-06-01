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    Хргович нанесет Дюбуа очередное поражение?

    Дюбуа — Хргович. Ставка (к. 1.46) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 1 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дюбуа — Хргович
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    Даниэль Дюбуа (справа)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 1 июня пройдет поединок Даниэля Дюбуа и Филипа Хрговича в тяжелом весе. Начало — 22:05 (мск). Дюбуа — Хргович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Даниэль Дюбуа

    Турнирное положение: Даниэль бывший обладатель регулярного титула WBA в тяжелом дивизионе. Сейчас он занимает шестую позицию в рейтинге по версии WBC.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе британского боксера 4 победы и один проигрыш. На данном отрезке он проигрывал Александру Усику техническим нокаутом. Но аналогичным образом в своем последнем бою он одолел американца Джарелла Миллера.

    Состояние бойца: У Даниэля довольно сильный удар. Однако есть проблемы с защитой от попаданий соперников и технической оснащенностью. Очень часто Дюбуа застаивается на ногах и не успевает реагировать на удары противника.

    Филип Хргович

    Турнирное положение: Филип Хргович занимает первую строчку в рейтинге тяжей по версии IBF. Хорват в шаге от титульного поединка. Ранее он уже получал статус претендента, но не сумел договориться о поединке ни с кем из числа чемпионов.

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  • 28/05/2024

    • Последние бои: Филип в своей профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он идет на серии из 17-ти выигранных поединков кряду. В последнем из них хорват нокаутировал в первом раунде Марка де Мори.

    Состояние бойца: Хорватский тяжеловес пребывает в пиковой форме. Стилистически он чем-то напоминает того же Усика.

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    Хргович очень подвижный боксер, который пропускает мало ударов. При этом он сам часто финиширует своих оппонентов. Из 17-ти выигрышей 14 его побед были досрочными.

    Статистика для ставок

    • Хргович идет на серии из 17-ти выигранных поединков кряду

    • 10 предыдущих боев с участием Дюбуа закончились досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Филипу Хрговичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.46. На успех Дюбуа можно поставить за 2.90.

    Прогноз: Этот поединок для Даниэля пройдет в похожем сценарии, что и его противостояние с Усиком. Хорват будет давить на него на протяжении всей встречи и работать на очки. За счет преимущества в скорости Филип измотает британца и, возможно, к концовке боя и вовсе финиширует его.

    Ставка: Победа Филипа Хрговича за 1.46.

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    Дюбуа — Хргович. В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 1 июня пройдет поединок Даниэля Дюбуа и Филипа Хрговича в тяжелом весе. Начало — 22:05 (мск). / Ставка и прогноз на матч Дюбуа — Хргович с коэффициентом 1.46.
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