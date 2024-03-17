В рамках турнира UFC Vegas 88 17 марта пройдет поединок Пэнни Кианзад и Мэйси Чиассон в женском легчайшем весе. Начало — 02:40 (мск). Кианзад — Чиассон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Пэнни Кианзад

Турнирное положение: Пэнни Кианзад занимает шестую позицию в рейтинге женского легчайшего дивизиона. При этом она не входит в число потенциальных кандидатов на титул.

Последние бои: За 5 последних поединков представительница Швеции потерпела 2 поражения и одержала 3 победы. К этой встрече она подходит после проигрыша единогласным решением судей от Кетлин Виейры. Также ранее Пэнни уступала действующей чемпионке дивизиона Ракель Пеннингтон.

Состояние бойца: Пэнни явно пребывает на спаде. За последнее время она побеждала только ветеранов дивизиона, но проигрывала прямым конкурентам в титульной гонке. Также у Кианзад есть большие проблемы в партере. Если она выходит в клетку против высококлассного борца, то не в состоянии сдерживать тейкдауны и своевременно подниматься на ноги, чтобы далее драться в стойке.

Мэйси Чиассон

Турнирное положение: Чиассон занимает десятую строчку в рейтинге женского легчайшего дивизиона. При этом ранее шансы попасть в первую пятерку у нее были, но она ими не воспользовалась.

Последние бои: У американки аналогичная статистика, как и у грядущей соперницы: 2 поражения и 3 победы за 5 предыдущих поединков. К этой встрече Чиассон подходит после проигрыша нокаутом бывшему претенденту на титул Ирен Алдане.

Состояние бойца: Мэйси довольно крупный боец. Ее рост составляет 180 см, а размах рук 183. Несмотря на пробелы в стойке, американка обладает хорошим контролем на земле.

Борьба является тем аспектом, в котором она гораздо лучше Пэнни Кианзад.

Статистика для ставок

Пэнни Кианзад не одержала ни одной победы над соперницами из первой пятерки рейтинга

2 из трех предыдущих поражений Чиассон были досрочными

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят фаворитом Мэйсси Чиассон. На ее победу предлагают поставить с коэффициентом 1.45. На победу Кианзад можно сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Если учесть, что большинство предыдущих соперниц легко залеживали Пэнни на земле, то американка будет делать тоже самое. Едва ли Кианзад, испытывающая проблемы с защитой от борьбы, что-то сможет противопоставить более физически крепкой сопернице.

Ставка: Победа Мэйси Чиассон за 1.45.