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    Сумеет ли Кианзад пройти Чиассон?

    Кианзад — Чиассон. Ставка (к. 1.45) и прогноз на ММА, UFC Vegas 88, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кианзад — Чиассон
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    Пэнни Кианзад (справа)
    В рамках турнира UFC Vegas 88 17 марта пройдет поединок Пэнни Кианзад и Мэйси Чиассон в женском легчайшем весе. Начало — 02:40 (мск). Кианзад — Чиассон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Пэнни Кианзад

    Турнирное положение: Пэнни Кианзад занимает шестую позицию в рейтинге женского легчайшего дивизиона. При этом она не входит в число потенциальных кандидатов на титул.

    Последние бои: За 5 последних поединков представительница Швеции потерпела 2 поражения и одержала 3 победы. К этой встрече она подходит после проигрыша единогласным решением судей от Кетлин Виейры. Также ранее Пэнни уступала действующей чемпионке дивизиона Ракель Пеннингтон.

    Состояние бойца: Пэнни явно пребывает на спаде. За последнее время она побеждала только ветеранов дивизиона, но проигрывала прямым конкурентам в титульной гонке. Также у Кианзад есть большие проблемы в партере. Если она выходит в клетку против высококлассного борца, то не в состоянии сдерживать тейкдауны и своевременно подниматься на ноги, чтобы далее драться в стойке.

    Мэйси Чиассон

    Турнирное положение: Чиассон занимает десятую строчку в рейтинге женского легчайшего дивизиона. При этом ранее шансы попасть в первую пятерку у нее были, но она ими не воспользовалась.

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    • Последние бои: У американки аналогичная статистика, как и у грядущей соперницы: 2 поражения и 3 победы за 5 предыдущих поединков. К этой встрече Чиассон подходит после проигрыша нокаутом бывшему претенденту на титул Ирен Алдане.

    Состояние бойца: Мэйси довольно крупный боец. Ее рост составляет 180 см, а размах рук 183. Несмотря на пробелы в стойке, американка обладает хорошим контролем на земле.

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    Борьба является тем аспектом, в котором она гораздо лучше Пэнни Кианзад.

    Статистика для ставок

    • Пэнни Кианзад не одержала ни одной победы над соперницами из первой пятерки рейтинга

    • 2 из трех предыдущих поражений Чиассон были досрочными

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят фаворитом Мэйсси Чиассон. На ее победу предлагают поставить с коэффициентом 1.45. На победу Кианзад можно сделать ставку за 2.85.

    Прогноз: Если учесть, что большинство предыдущих соперниц легко залеживали Пэнни на земле, то американка будет делать тоже самое. Едва ли Кианзад, испытывающая проблемы с защитой от борьбы, что-то сможет противопоставить более физически крепкой сопернице.

    Ставка: Победа Мэйси Чиассон за 1.45.

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    Ставка и прогноз на матч Кианзад — Чиассон с коэффициентом 1.45. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на бои. Сумеет ли Кианзад пройти Чиассон?
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