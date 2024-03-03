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    Будет ли ранний финиш в бою Эрцега и Шнелла?

    Эрцег — Шнелл. Ставка (к. 2.02) и прогноз на ММА, UFC Vegas 87, 3 марта 2024 года

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    Стив Эрцег (слева)
    В рамках турнира UFC Vegas 87 3 марта пройдет поединок Стива Эрцега и Мэтта Шнелла в наилегчайшем весе. Начало — 00:40 (мск). Эрцег — Шнелл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Стив Эрцег

    Турнирное положение: Австралийский боец располагается на 12-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Попасть в топ-15 Эрцегу удалось, проведя в промоушене лишь 2 удачных поединка.

    Последние бои: В своем дебюте Стив Эрцег сумел победить бойца из топ-10 Давида Дворжака единогласным решением судей. В руководстве лиги решили, что исход того противостояния был лишь случайностью и поэтому поставили австралийца только на 12-ю позицию. Далее Эрцег победил уже внерейтингового оппонента Алессандро Косту также по очкам.

    Состояние бойца: Австралиец является представителем БЖЖ, а его поединки зачастую выглядят максимально скучными. За карьеру он одержал 6 побед сабмишнами, но вот показатели в стойке гораздо хуже. Единственный геймплан Эрцега — залеживать оппонента на земле, и это у него хорошо получается.

    Мэтт Шнелл

    Турнирное положение: Еще недавно американец был в первой пятерке рейтинга, но после ряда неудач опустился на девятую позицию. Сейчас Шнелл, скорее, близок к тому, чтобы выпасть из топ-10, потому как боев с главными звездами дивизиона ему уже не дают.

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    • Последние бои: В предыдущем поединке американец потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Матеуса Николау. За последние 5 боев у него 2 победы и 3 проигрыша. Выиграл Шнелл только у ветерана Тайсона Нэма и Су Мудаэрджи, который на грани вылета из топ-15.

    Состояние бойца: В свои 34 года Мэтт плавно перешел в категорию пробитых ветеранов. У него есть проблемы абсолютно на всех этажах.

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    Помимо последнего поражения нокаутом он также недавно уступал Брэндону Ройвалу и Александре Пантоже удушающими приемами. А преимуществ над своими конкурентами у него уже нет.

    Статистика для ставок

    • Стив Эрцег выиграл 2 из последних боев решением

    • 3 из четырех предыдущих поединка с участием Шнелла не доходили до третьего раунда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Стиву Эрцегу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.27. На победу Шнелла можно поставить за 3.95.

    Прогноз: Эрцег выиграл 3 из шести предыдущих поединков удушающими приемами. Но в UFC австралиец еще никого так и не сумел удосрочить. Шнелл хоть и андердог, но он не позволял финишировать себя соперникам, которые ниже него в рейтинге. Самый вероятный исход этого поединка следующий: Стив будет залеживать оппонента все 3 раунда на земле и доведет бой до победы по очкам.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.02.

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    Ставка и прогноз на матч Эрцег — Шнелл с коэффициентом 2.02. Дата матча: 03.03.2024. . Будет ли ранний финиш в бою Эрцега и Шнелла?
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