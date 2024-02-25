Рауль Росас
Турнирное положение: 19-летний американец пока что далек от попадания в топ-15. Однако он является восходящей звездой легчайшего дивизиона. Так что быстрое восхождение вверх по карьерной лестнице в случае 1-2 удачных выступлений вполне реально.
Последние бои: Ранее в UFC Рауль Росас провел 3 поединка. В его активе 2 победы и одно поражение. В предыдущей встрече он нокаутировал уже в первом раунде ничем непримечательного Теренса Митчелла, решившего с ним зарубиться на ближней дистанции.
Состояние бойца: Росас только набирает обороты. Однако постоянные тренировки вместе с чемпионской командой Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишили позволяют ему стремительно прогрессировать. Росас уверен в себе. Он не боится сближаться с соперником и работать первым номером, а порой, инициатива очень высоко котируется судьями.
Рики Турсиос
Турнирное положение: Как и его соперник, Рики Турсиос тоже далеко от статуса рейтингового бойца. 30-летний американец ранее зарекомендовал себя, как типичного середняка, у которого нет титульных амбиций.
Последние бои: В активе Турсиоса в промоушене Даны Уайта только 3 поединка. У него 2 победы и одно поражение. Предыдущий его поединок проходил полтора года назад. Тогда он одержал победу единогласным решением судей над Кевином Нэтивидэдом.
Состояние бойца: Слабый уровень предыдущей оппозиции и простой в полтора года главные минусы Турсиоса.
Судя по прошлым его поединкам, можно отметить, что у более возрастного американца нет нокаутирующего удара — все его бои заканчивались в промоушене судейским решением.
Статистика для ставок
- 3 предыдущих поединка с участием Турсиоса заканчивались судейским решением
- Рауль Росас одержал 5 побед за 6 предыдущих встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Раулю Росасу, предлагая поставить на победу молодого бойца с коэффициентом 1.40. На успех Турсиоса можно поставить за 3.15.
Прогноз: Ничем не примечательный середняк с полуторагодовалым простоем выглядит легкой мишенью для восходящей звезды дивизиона. У Турсиоса нет ни поставленного удара, ни разнообразия приемов на земле. Поэтому победа Рауля Росаса в этом поединке — это наиболее вероятный исход.
Ставка: Победа Рауля Росаса за 1.40.