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    Брэндон Морено одержит быструю победу у себя дома?

    Морено — Ройвал. Ставка (к. 1.58) и прогноз на ММА, UFC Mexico, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Морено — Ройвал
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    Брэндон Морено и Брэндон Ройвал
    В рамках турнира UFC Mexico 25 февраля пройдет поединок Брэндона Морено и Брэндона Ройвала в наилегчайшем весе. Начало — 07:45 (мск). Морено — Ройвал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Брэндон Морено

    Турнирное положение: Мексиканский боец сейчас возглавляет рейтинг наилегчайшего дивизиона UFC, занимая первую позицию. Еще в прошлом году Морено был чемпионом этой категории и шансов вернуть титул обратно у него предостаточно.

    Последние бои: За последние 5 поединков в активе Брэндона 3 победы и 2 поражения, но дрался он исключительно в титульных противостояниях. В предыдущей встрече Брэндон потерял пояс, уступив Александру Пантоже раздельным решением судей.

    Состояние бойца: Несмотря на ряд поражений, нельзя сказать, что Брэндон в плохой форме. Он дрался во многих чемпионских поединках и показывал всегда очень хороший уровень. Морено высококлассный боец, являющийся универсалом. Экс-чемпион может навязать конкуренцию любому сопернику как в стойке, так и на земле.

    Брэндон Ройвал

    Турнирное положение: Американец является третьим номером в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Еще недавно он был претендентом на титул. Но завоевать пояс у него не получилось, потому что также, как и Морено, Ройвал уступил Александру Пантоже.

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    • Последние бои: У Брэндона аналогичная статистика, как и у мексиканца, — 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков. Правда, до титульного противостояния с Пантожей Ройвал шел на серии из трех побед кряду и в двух боях победил досрочно.

    Состояние бойца: Несмотря на предыдущее поражение, американец до сих пор является бойцом уровня топ-5 своей весовой. Ройвал невероятно живучий боец.

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    Он еще никому не проигрывал досрочно прямым нокаутом. Стоит учесть во внимание и внушительные габариты. Рост в 175 см позволяет ему контролировать на дистанции любого соперника.

    Статистика для ставок

    • За 4 последних поединка Ройвал никому не уступал прямым нокаутом

    • 3 из пяти последних боев с участием Морено заканчивались досрочно

    • Мексиканец выиграл 4 предыдущих боях, носивших статус нетитульного

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии, по мнению букмекеров, фаворитом является Брэндон Морено, победу которого можно поставить с коэффициентом 1.33. На победу Ройвала можно поставить с коэффициентом 3.45.

    Прогноз: Каждый из бойцов еще не сказал своего последнего слова в этом дивизионе. Оба соперника обладают невероятной стойкостью, поэтому нокаутировать их прямым ударом кажется практически невозможно.

    Борьба и кардио, что у Ройвала, что у Морено тоже на уровне. В таком противостоянии даже сложно выделить однозначного фаворита. Вполне вероятно, встреча дойдет до чемпионских раундов и будет конкурентной вплоть до последних секунд боя.

    Ставка: Тотал больше 3,5 за 1.58.

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    Морено — Ройвал: прогноз, ставка (1.58), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. . Брэндон Морено одержит быструю победу у себя дома?
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