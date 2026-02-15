В очередном экспрессе разберем матчи в Кубке Англии, а также в чемпионатах Турции и Португалии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 16 февраля с коэффициентом для ставки за 4.98.

«Маклсфилд» — «Брентфорд»

Футбол. Кубок Англии

«Маклсфилд» ранее прошел путь из девятого дивизиона в шестой. Сейчас команда занимает седьмую строчку в Национальной лиге Север. Свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Англии клуб начал ещё со второго квалификационного раунда в сентябре и с тех пор одержал шесть побед. Самая громкая из них — успех в третьем раунде против действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас» (2:1). Это была первая в истории турнира победа представителя шестого дивизиона над клубом из элиты.

В лазарете находятся Брэндон Ли, Джастин Джонсон и лучший бомбардир Дэнни Эллиотт. Последний забил 15 мячей в 22 матчах. Зимой состав усилили несколько новичков. Двое из них — Каспер Пасик и Эллиот Осборн — быстро закрепились в основе.

«Брентфорд» демонстрирует уверенную форму. Два поражения подряд от «Челси» и «Ноттингем Форест» в конце января остаются единственными за последние 11 официальных матчей.

В прошлом раунде Кубка Англии «Брентфорд» уверенно разобрался с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), причём тренерский штаб внёс девять изменений в стартовый состав по сравнению с матчем чемпионата. Текущая кадровая ситуация позволяет снова провести ротацию: в списке травмированных лишь три игрока, которые давно выбыли из строя.

Ставка: Обе не забьют за 1.80.

«Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк»

Футбол. Чемпионат Турции

В заключительной встрече 22-го тура турецкой Суперлиги сыграют два коллектива из зоны вылета. «Касымпаша» по-прежнему не может выбраться из сложной ситуации. Приход Эмре Белезоглу на тренерский пост не дал быстрого эффекта: в семи официальных матчах под его руководством команда не одержала ни одной победы.

«Касымпаша» редко проигрывает с крупным счётом (исключение — 0:3 от «Галатасарая») и сумела взять очки в матчах с «Коджаэлиспором» и «Генчлербирлиги» (оба — 0:0). Однако одних ничьих недостаточно, чтобы удержаться в Суперлиге.

В лазарете остаётся Харис Хайрадинович, но он отсутствует с осени и уже давно не влияет на результаты. Главный бомбардир Хабиб Гейе не забивает почти три месяца, и лишь Керем Демирбай периодически выделяется продуктивной игрой. С 16 голами за 21 тур «Касымпаша» — самая малорезультативная команда чемпионата.

«Фатих Карагюмрюк» также сменил тренера, но эффект от назначения Александара Станоевича выглядит более обнадёживающим. В шести матчах под его руководством команда одержала одну победу — над «Антальяспором» (1:0), причём по игре могла рассчитывать и на более крупный счёт.

В списке травмированных числится лишь Жоау Камашу, давно не выходящий на поле. Куда ощутимее уход Давида Датро Фофана: принадлежащий «Челси» форвард продолжит сезон в «Страсбуре». Его результативность заменить непросто. Впрочем, в последних турах активизировался Серхио Жуниор — бразилец отметился результативными действиями в трёх матчах подряд.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.98.

«Риу Аве» — «Морейренсе»

Футбол. Чемпионат Португалии

Ситуация для «Риу Аве» становится всё тревожнее. В 2026 году команда практически не подаёт признаков жизни — исключением остаётся победа со счетом 3:1 над «Каса Пиа». Четыре поражения подряд отбросили клуб вплотную к зоне вылета.

В подобных обстоятельствах обычно следует тренерская отставка, однако руководство пока не спешит с радикальными мерами. Сатирису Саидопулосу дают ещё одну возможность — матч с «Морейренсе». При этом тревожит не только сам факт неудач, но и то, как именно команда проигрывает. Складывается ощущение, что футболисты «Риу Аве» не до конца понимают идеи тренерского штаба.

До недавнего времени «Морейренсе» выглядел серьезным претендентом на высокие позиции, но три поражения в четырёх последних встречах испортили картину. Команда уступила в дерби «Витории» (0:1), а затем разочаровала фанатов в матче с «Жил Висенте» — 1:2. В результате «зелёно-белые» откатились на восьмую строчку, а отставание от зоны еврокубков выросло до девяти очков.

На бумаге «Риу Аве» выглядит аутсайдером, но всё не так однозначно. Сам «Морейренсе» переживает спад. К тому же, статистика личных встреч говорит не в пользу гостей: в десяти последних матчах чемпионата Португалии у них всего две победы при трёх ничьих и пяти поражениях. Не стоит забывать, что соперник, прижатый к стенке тяжелой турнирной ситуацией, традиционно способен доставить дополнительные проблемы.

Ставка: «Морейренсе» не проиграет за 1.40.

