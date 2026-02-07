В экспрессе разберем матчи в чемпионатах Германии, Италии и Франции.

«Бавария» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

Центральная игра тура Бундеслиги сведёт между собой лидера чемпионата и команду, занимающую третью строчку. Присутствие «Баварии» на вершине таблицы давно стало привычным делом, однако в нынешнем сезоне мюнхенцы удерживают первое место с поразительной лёгкостью. После двадцати туров коллектив Венсана Компани собрал около 85% возможных очков.

«Хоффенхайм», завершивший прошлый сезон на 15-й позиции, летом не проводил громких трансферов и не менял тренерский штаб, поэтому резкий подъём команды стал неожиданностью. Тем не менее «деревенские» сейчас занимают третье место — примерно на том же уровне клуб выступал в период с 2016 по 2018 годы. Букмекеры считают хозяев явными фаворитами.

С конца января «Бавария» сосредоточилась на заключительных матчах общего этапа Лиги чемпионов и сумела финишировать второй, напрямую пробившись в 1/8 финала. На фоне плотного графика мюнхенцы впервые в сезоне допустили две осечки подряд в чемпионате — уступили «Аугсбургу» и сыграли вничью с «Гамбургом». Это не лишило их лидерства, но сократило отрыв от дортмундской «Боруссии» с 11 до 6 очков.

Недооценки соперника быть не должно: «Хоффенхайм» уже доказал, что способен навязывать борьбу. Однако полностью собранная и мотивированная «Бавария» дома остаётся грозной силой, особенно после недавнего поражения перед своими болельщиками. Всё указывает на уверенную победу хозяев.

Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.64.

«Сассуоло» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» подходит к предстоящему матчу после двух побед подряд. В минувшую субботу «нероверди» обыграли «Пизу»: Доменико Берарди открыл счёт на 25-й минуте, а автогол Караччоло позволил команде Фабио Гроссо уйти на перерыв с комфортным преимуществом. Во втором тайме соперники обменялись мячами, и хозяева довели дело до закономерной победы. Туром ранее «Сассуоло» минимально одолел «Кремонезе» благодаря быстрому голу Фадеры — особенно ценные результаты после серии из трёх поражений.

«Интер» демонстрирует отличную форму. В середине недели нерадзурри провели кубковый матч против «Торино», где команды сыграли экспериментальными составами, но игра получилась насыщенной. Миланцы вышли вперёд на 35-й минуте усилиями Диуфа, а сразу после перерыва увеличили преимущество. Туринцы сумели сократить отставание и до финального свистка пытались сравнять счёт, однако безуспешно. В последнем туре чемпионата подопечные Кристиана Киву уверенно разобрались с «Кремонезе», забив дважды уже к исходу получаса и спокойно доведя встречу до победы.

Показательны результаты «Сассуоло» против топ-соперников: в январе команда уступила «Ювентусу», «Роме» и «Наполи», не сумев забить ни одного мяча. В игре первого круга «Интер» также оказался сильнее без серьёзных проблем — быстрый гол Димарко задал тон встрече, а итоговый перевес был закреплён автоголом Мухаремовича, хотя миланцы могли забить и больше.

С учётом ротации в кубке и свежести состава миланцы подходят к матчу в отличном тонусе. Шансы «Сассуоло» избежать поражения выглядят минимальными.

Ставка: Победа «Интера» за 1.46.

«ПСЖ» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Команда Луиса Энрике в нынешнем сезоне выглядит менее уверенно, чем год назад, когда долго шла без поражений. Уже случился вылет из Кубка Франции после поражения от «Парижа», накопились травмы, а также были проблемы с позицией вратаря и плотным календарём без полноценной паузы. Всё это сказалось: «ПСЖ» не попал напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов и на время уступал первое место «Лансу». Сейчас парижане вернули лидерство благодаря серии побед, однако ощутимого запаса по очкам нет.

В матче со «Страсбуром», где «ПСЖ» одержал непростую победу во многом благодаря отражённому пенальти Матвея Сафонова, красную карточку получил Ашраф Хакими. Его отсутствие может стать серьёзной проблемой против быстрых флангов «Марселя», хотя в этом сезоне команда уже привыкала играть без марокканца — сначала из-за травмы, затем из-за Кубка Африки. Под вопросом остаются Хвича Кварацхелия, получивший повреждение во встрече с «Ньюкаслом», а также Фабиан Руис.

Провансальцы делят третью строчку с «Лионом», однако последние недели вышли неудачными. Крупное поражение от «Брюгге» (0:3) и вылет из Лиги чемпионов поставили под сомнение будущее Роберто Де Дзерби, но тренер сохранил пост. Затем «Марсель» упустил победу над «Парижем», ведя 2:0, однако смог частично реабилитироваться в Кубке Франции, уверенно обыграв «Ренн» со счётом 3:0.

«Марсель» заметно сильнее выглядит дома, где уступил лишь однажды. В гостях же команда потерпела четыре поражения — правда, все от соперников верхней части таблицы, и каждое было минимальным. Главной проблемой остаётся оборона, которая регулярно допускает ошибки, а атакующая линия «ПСЖ» вполне способна этим воспользоваться.

Ставка: ТБ 3 за 1.72.

