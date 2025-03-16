В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Англии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Акрон» — ЦСКА

Футбол. Чемпионат России

«Акрон» неплохо проводит нынешний сезон. Клуб записал в актив 35 очков по итогам 20 матчей. У «Акрона» 7 побед, 4 ничьих и 9 поражений.

В последних трех матчах у «Акрона» два поражения. Ранее команда разочаровала поклонников в Кубке России. «Акрон» уступил «Спартаку» со счетом 2:3.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба готовится к матчу с удвоенной мотивацией. Ранее нападающий получил вызов в сборную России. Сам футболист признался, что чувствует себя окрыленным и постарается выложиться на все сто процентов.

ЦСКА в таблице РПЛ располагается в топ-6. У армейцев 35 очков по итогам 20 туров. В текущем сезоне армейцы рассчитывают завоевать медали.

В первом круге красно-синие легко победили «Акрон». Подопечные Марко Николича разгромили соперника со счетом 4:0. Как завершится матч на этот раз?

Ставка: Победа ЦСКА за 2.05.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Лестер» в нынешнем сезоне АПЛ ведет борьбу за выживание. Сейчас клуб находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Команда набрала 17 очков. В 28 встречах «лисы» одержали 4 победы.

С 1 февраля «Лестер» постоянно уступает. Болельщики очень расстроены такими результатами. На данный момент проигрышная серия «Лестера» составляет шесть матчей.

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ находится лишь на 14-м месте. Команде никак не удается подняться в верхнюю часть таблицы. Ранее манкунианцы добились успеха в Лиге Европы. «МЮ» на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал турнира.

Прогнозы и ставки на футбол

«МЮ» и «Лестер» уже встречались в прошлом месяце. 7 февраля состоялся матч в рамках Кубка Англии. Манкунианцы победили 2:1 и прошли дальше. Сейчас букмекеры считают фаворитами «красных дьяволов».

Ставка: Обе забьют за 1.70.

«Атлетико» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» в чемпионате Испании располагается в топ-3. В нынешнем сезоне команда борется за чемпионство. На данный момент отставание от лидирующей «Барселоны» составляет лишь один балл.

Ранее «матрасники» вылетели из Лиги чемпионов. В 1/8 финала команда в упорной борьбе проиграла мадридскому «Реалу». Серия пенальти выдалась невероятно драматичной, однако фортуна улыбнулась «сливочным».

«Барселона» лидирует в Ла Лиге. При этом у сине-гранатовых еще есть матч в запасе. Каталонцы готовятся к матчу в хорошем настроении. До этого команда прошла «Бенфику» и завоевала путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

С 21 января «Барселона» все время побеждает в гостях. Выездная выигрышная серия каталонцев на данный момент составляет 5 матчей. 25 февраля команды встречались в Кубке Короля. Сине-гранатовые на своем поле сыграли вничью с «Атлетико» со счетом 4:4.

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.66.

Общий коэффициент — 5.78.