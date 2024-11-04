В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в АПЛ, Серии А и российской Первой лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лацио» — «Кальяри»

Чемпионат Италии. Серия А

В этом сезоне римляне очень неплохо смотрятся в чемпионате под началом нового главного тренера Роберто Барони, ранее никогда не работавшего на таком высоком уровне.

В последнем туре Серии А «Лацио» разгромил в гостях «Комо» (5:1), последние три гола в этом матче «орлы» забили, когда играли 10х10 после удаления Нуну Тавареша. Этот португалец отлично вписался в состав римлян и сделал уже 8 голевых передач в сезоне в 8 играх, играя на позиции левого защитника. Его отсутствие здорово ослабит атакующий потенциал команды. Также не будет из-за травмы капитана Дзакканьи.

«Кальяри» в этом сезоне более прагматичен, чем был при Раньери. Сейчас сардинцев тренирует известный мастер по спасанию команд от вылета в Серию В Давиде Никола. Именно ему после ухода мастодонта Раньери доверили клуб.

Пока «Кальяри» идет на 16-м месте и пропустил уже 17 мячей, но в последних турах прогресс в обороне налицо. Она стала играть надежнее, похоже, что Никола донес свои идеи до футболистов.

Наш прогноз: индивидуальный тотал «Лацио» меньше 2,45 за 1,42.

«Урал» — «Родина»

Чемпионат России. Первая лига

Пока «Урал» совсем не походит на одного из главных фаворитов Первой лиги. Команда сохранила почти всех ключевых футболистов после вылета из РПЛ, но не превосходит своих соперников дивизионом ниже.

Основная проблема «Урала» сейчас это молодой и неопытный тренер Аверьянов, который никогда ранее не работал наставником на таком уровне. Часто он принимает неверные решения, тасует состав, возможно, и не пользуется авторитетом в клубе. Но как бы там ни было, «Урал» у себя дома всегда играет предельно агрессивно.

После назначения на пост главного тренера Филиппа Соколинского (номинально им является Бесчастных) «Родина» стала играть в атакующей комбинационной манере, но при этом стала хромать оборона и команда часто пропускает глупые мячи.

Прогнозы и ставки на футбол

В атаке и полузащите у московского клуба по меркам Первой лиги настоящие звезды (Юшин, Гордюшенко, Калмыков), поэтому голы от него всегда нужно. «Родина» — очень амбициозная команда с солидным бюджетом и серьезными задачами, ей в этой игре нужна только победа.

Наш прогноз: тотал больше 1,5 в матче за 1,49.

«Фулхэм» — «Брентфорд»

Чемпионат Англии. Премьер-лига

В этом сезоне «дачники» серьезно укрепили состав экс-игроками «Арсенала» (Смитом-Роу и Нельсоном), на прежний высокий уровень после тяжелой травмы головы наконец вернулся мексиканский нападающий Рауль Хименес.

Помимо них есть молодой нападающий из Бразилии Родриго Муньис, Адама Траоре, Алекс Ивоби, Гарри Уилсон. От «Фулхэма» в каждом матче можно ждать голов, тем более сейчас им будет противостоять бесшабашный «Брентфорд».

В этом у команды Томаса Франка какая-то невероятная разница забитых и пропущенных мячей: 18-18 в 9 турах. Почти каждая игра превращается в яркое представление с зачастую непредсказуемым концом.

Даже уход Айвена Тоуни из «Брентфорда» ничуть не ослабил атакующую мощь клуба. Теперь явным лидером стал Брайан Мбемо, подтягивается к его уровню Ян Висса. Ну а последние результаты в АПЛ «пчел» таковы: 4:3, 1:2, 5:3, 1:1, 1:3.

Наш прогноз: обе забьют за 1,57.

Общий коэффициент — 3,32.