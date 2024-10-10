В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Израиль — Франция

Лига наций. Лига А

После двух туров Израиль не имеет ни одного очка в группе 2. Правда соперники у него один лучшего другого и на иной исход рассчитывать было довольно сложно.

В первом матче турнира Израиль потерпел поражение от Бельгии со счетом 1:3, отыграв на равных первый тайм, но потом пропустив два гола после перерыва. Затем была неудача на своем поле против Италии (1:2). Там Скуадра Адзурра с ходу взялась за дело и полностью контролировала ход матча.

Пока Франция имеет три очка после двух туров. В первой игре она неожиданно на своем поле уступила Италии со счетом 1:3, полностью проиграв ей по всем параметрам. Затем была победа на своем поле над Бельгией со счетом 2:0.

Тут уже французы играли на полную катушку с первых минут и буквально размазали бельгийцев, ничего не дав им сделать на протяжении 90 минут. Традиционно Франция играет в прагматичный и вязкий футбол, поэтому ждать голевой феерии вряд ли стоит.

Наш прогноз: тотал меньше 3,5 за 1,69.

Англия — Греция

Лига наций. Лига В

В этом сезоне Англия играет в Лиге В, где конечно ей делать нечего, и где она на голову сильнее любого из соперников. После двух туров команда Ли Карсли уверенно лидирует с 6 очками и разницей мячей 4-0.

Сначала была обыграна в гостях Ирландия со счетом 2:0, а затем на своем поле Финляндия (2:0). При новом временном наставнике Англия играет в примерно той же манере, но с небольшими косметическими изменениями в составе, направленными в основном на более атакующий футбол.

Прогнозы и ставки на футбол

Греция сейчас переживает не лучшие времена, хотя в ее составе сейчас появилось несколько талантливых футболистов, способных со временем стать игроками хорошего европейского уровня. Но все равно против Англии ей будет устоять очень сложно.

Календарь и таблица Лиги наций

Пусть Греция и стартовала с двух уверенных побед в Лиге Наций. Сначала была на своем поле обыграна Финляндия (3:0), а затем в гостях побеждена Ирландия со счетом 2:0. Но это соперники совсем иного уровня сопротивления.

Наш прогноз: победа Англии с форой — 1 за 1,45.

Фареры — Армения

Лига наций. Лига С

Фареры после двух матчей имеют всего одно очко в не самой сложной группе с Северной Македонией, Арменией и Латвией. Хотя ждать чего от нее большего довольно сложно, учитывая очень слабый состав.

В первом туре Фареры сыграли на своем поле с Северной Македонией вничью со счетом 1:1, а затем в гостях уступили Латвии (0:1). Почти весь состав сборной играет в Скандинавии.

Сборная Армении пока имеет три очка и занимает второе место в своей группе, но, конечно, ее амбиции простираются гораздо выше, и команда будет стремиться попасть в Лигу В, благо состав у нее сейчас подобрался довольно сильный.

В первом туре Армения разгромила на своем поле Латвию со счетом 4:1, но в следующем матче неожиданно ничего не смогла поделать против Северной Македонии, уступив ей со счетом 0:2 в гостях. Тем не менее, против Фарер команда Сперцяна и компании будет очевидным фаворитом и должна брать три очка.

Наш прогноз: победа Армении с форой 0 за 1,55.

Общий коэффициент — 3,80.