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    «Прикарпатье» победит на своем поле, «Орлеан» и «Валансьен» порадуют голами

    Экспресс дня 9 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 октября
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    «Орлеан» и «Валансьен» должны забить минимум два мяча
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Греции, а также чемпионатах Украины и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Прикарпатье» — «Минай»

    Украина. Первая лига

    «Прикарпатье» в сентябре и октябре провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение. 11 сентября клуб порадовал поклонников разгромной победой над тернопольской «Нивой» (3:0).

    В последних семи матчах у «Прикарпатья» только одна виктория. Удастся ли наконец-то прервать серию неудач?

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    • «Минай» в прошлом месяце сыграл две встречи. Обе закончились вничью. «Минай» разошелся миром с «Подолье» и «Эпицентром», сыграв 0:0.

    В последних трех матчах с участием «Миная» не пробивался ТБ 2.5. Букмекеры не верят в гостей. «Прикарпатье» является фаворитом предстоящей игры.

    Ставка: Победа «Прикарпатья» за 1.92.

    «Кавала» — «Астерас»

    Греция. Кубок

    «Кавала» во 2-й лиге находится на 6-м месте. В активе клуба два набранных очка. «Кавала» ни разу не победила, дважды сыграв вничью и один раз проиграв.

    «Кавала» выигрывала лишь в Кубке Греции. Предыдущая встреча состоялась 7 сентября. Клуб нанес поражение «Докса Волакас» со счетом 4:1.

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    «Астерас» идет в середине таблицы. У команды 9 очков по итогам семи поединков. «Астерас» одержал две победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Текущий месяц «Астерас» начал удачно. Команда завоевала три очка в гостях. 6 октября была обыграна «Калитея» со счетом 3:1.

    Ставка: Обе не забьют за 1.67.

    «Орлеан» — «Валансьен»

    Франция. Насьональ

    «Орлеан» в таблице располагается на 5-й строчке. У клуба 12 очков. «Орлеан» одержал три победы, три раза сыграл вничью и один раз уступил.

    В последних семи матчах «Орлеан» проиграл лишь раз. 6 сентября клуб уступил «Конкарно» (2:3). В остальных встречах «Орлеан» набирал очки.

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    • «Валансьен» находится на четвертом месте. Клуб набрал 13 очков. В семи встречах «Валансьен» ни разу не проиграл.

    Последние четыре матча с участием «Валансьена» закончились вничью. Букмекеры не видят явного фаворита. У «Орлеана» немного больше шансов завоевать три очка.

    Ставка: ТБ 2 за 1.62.

    Общий коэффициент — 5.19.

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    Экспресс дня 9 октября: прогноз, ставка (5.19), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Экспресс. «Прикарпатье» победит на своем поле, «Орлеан» и «Валансьен» порадуют голами
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