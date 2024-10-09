В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Греции, а также чемпионатах Украины и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Прикарпатье» — «Минай»

Украина. Первая лига

«Прикарпатье» в сентябре и октябре провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение. 11 сентября клуб порадовал поклонников разгромной победой над тернопольской «Нивой» (3:0).

В последних семи матчах у «Прикарпатья» только одна виктория. Удастся ли наконец-то прервать серию неудач?

«Минай» в прошлом месяце сыграл две встречи. Обе закончились вничью. «Минай» разошелся миром с «Подолье» и «Эпицентром», сыграв 0:0.

В последних трех матчах с участием «Миная» не пробивался ТБ 2.5. Букмекеры не верят в гостей. «Прикарпатье» является фаворитом предстоящей игры.

Ставка: Победа «Прикарпатья» за 1.92.

«Кавала» — «Астерас» Греция. Кубок

«Кавала» во 2-й лиге находится на 6-м месте. В активе клуба два набранных очка. «Кавала» ни разу не победила, дважды сыграв вничью и один раз проиграв.

«Кавала» выигрывала лишь в Кубке Греции. Предыдущая встреча состоялась 7 сентября. Клуб нанес поражение «Докса Волакас» со счетом 4:1.

«Астерас» идет в середине таблицы. У команды 9 очков по итогам семи поединков. «Астерас» одержал две победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

Прогнозы и ставки на футбол

Текущий месяц «Астерас» начал удачно. Команда завоевала три очка в гостях. 6 октября была обыграна «Калитея» со счетом 3:1.

Ставка: Обе не забьют за 1.67.

«Орлеан» — «Валансьен»

Франция. Насьональ

«Орлеан» в таблице располагается на 5-й строчке. У клуба 12 очков. «Орлеан» одержал три победы, три раза сыграл вничью и один раз уступил.

В последних семи матчах «Орлеан» проиграл лишь раз. 6 сентября клуб уступил «Конкарно» (2:3). В остальных встречах «Орлеан» набирал очки.

«Валансьен» находится на четвертом месте. Клуб набрал 13 очков. В семи встречах «Валансьен» ни разу не проиграл.

Последние четыре матча с участием «Валансьена» закончились вничью. Букмекеры не видят явного фаворита. У «Орлеана» немного больше шансов завоевать три очка.

Ставка: ТБ 2 за 1.62.

Общий коэффициент — 5.19.