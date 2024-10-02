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    Серия А. Экс-чемпион Италии возглавил чемпионскую гонку

    Итоги 6-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Наполи» — «Монца». Серия А, сезон 2024/2025
    Экс-чемпион Италии «Наполи» вернулся на первое место Серии А. К первому месту подтянулись «Ювентус», «Интер» и «Милан». «Кальяри» покинул зону вылета. Чем ещё запомнился 6 тур итальянского чемпионата, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    Турнирная таблица чемпионата Италии сильно изменилась после того, как были сыграны матчи 6 тура.

    Так, на первое место поднялся «Наполи», который до этого занимал вторую строчку. Следом идёт «Ювентус», туринцы взобрались с четвёртого места взобрались на второе. +4 позиции для «Милана», которому удалось подняться на третью позицию. Вверх по турнирной таблице пошёл и «Интер» (с 6 на 4).

    Со знаком плюс минувший тур получился для следующих команд: «Лацио» поднялся с 8 на 7, «Комо» — с 15 на 10, «Кальяри» — с 20 на 17.

    Календарь и таблица Серии А

    Со знаком минус 8 тур прошёл для остальных клубов: «Торино» потерял лидерство, заняв 5 место в Серии А, «Эмполи» опустился с 5 на 6, «Удинезе» — с 3 на 8, «Верона» — с 10 на 14, «Парма» — с 14 на 15, «Лечче» — с 17 на 18, «Венеция» — с 18 на 19, «Монца» — с 19 на 20.

    О новом (старом) лидере

    Серию А спустя год снова возглавил «Наполи», экс-чемпион впервые в этом сезоне расположились на первом месте итальянского чемпионата. К 6 туру неаполитанцы 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

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    • В минувшем туре «адзурри» выиграли у аутсайдера чемпионата — ФК «Монца» (2:0). В составе «Наполи» голами отметились Маттео Политано и Хвича Кварацхелия. Оба мяча были забиты в первом тайме, а именно на 22-й и 33-й минутах встречи.

    О конкурентах

    Плотность в верхней части турнирной таблицы высокая. Всего один пункт отделяют лидера «Наполи» от «Ювентуса», который идёт на втором месте чемпионата.

    «Старая синьора» набрала 12 очков после того, как одержала победу в гостевом матче против «Дженоа» (3:0). За туринский клуб в 6 туре Серии А отличились Душан Влахович (автор дубля) и Франсишку Консейсау.

    Душан Влахович, игрок «Ювентуса»
    globallookpress.com

    По 11 баллов набрали сразу три клуба. По дополнительным показателям выше всех расположился «Милан». «Россонери» на Сан-Сиро разгромили «Лечче» (3:0).

    В составе миланского клуба результативными действиями отметились Альваро Мората, Тео Эрнандес и Кристиан Пулишич.

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    • Дальше в чемпионате идёт «Интер», занимающий 4 строчку. «Нерадзурри» в гостях выиграли у «Удинезе» (3:2). А вот «Торино» проиграл «Лацио» (2:3).

    О топ-клубах

    Остальные топ-клубы итальянской клубы не смогли выиграть свои матчи, но и не проиграли.
    «Фиорентина» разошлась миром с «Эмполи» (0:0), а «Аталанта» обменялась голами с «Болоньей» (1:1).

    О новом туре

    На этой неделе в итальянском чемпионате пройдут матчи 7-го тура.

    В пятницу, 4 октября свой матч проведёт лидер Серии А: «Наполи» примет открытие этого сезона — «Комо».

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    5 октября «Интер» примет «Торино», остальные топ-клубы сыграют 6 октября: «Ювентус» примет «Кальяри», «Лацио» сразится с «Эмполи», а «Рома» отправится в гости к ФК «Монца».

    В центральном матче сойдутся «Фиорентина» и «Милан»: игра запланирована на воскресенье, 6 октября.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Матчи 7 тура чемпионата Италии пройдут с 4 по 6 октября.

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