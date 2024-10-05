В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии, России и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Спартак» — «Ростов»

Чемпионат России. РПЛ

В последнее время «Спартак» значительно сбавил и не показывает той мощной игры, что была на старте сезона. Главный тренер Деян Станкович часто ротирует состав, что не добавляет стабильности красно-белых.

Появились и первые недовольные из числа резервистов, что тоже не способствует хорошим результатам. Сейчас «Спартак» идет только на шестом месте в таблице РПЛ с 16 очками. В последнем туре он был на голову разбит ярким «Локомотивом». Всего же в чемпионате красно-белые не побеждают уже три тура.

«Ростов» тоже сейчас не особо радует результатами и идет пока на восьмом месте с отставанием в четыре очка от «Спартака». В последнем туре команда Валерия Карпина неожиданно уступила «Акрону» на своем поле со счетом 0:2.

Ростовчане провалили первый тайм, а потом догонять уже было поздно. Карпин отлично умеет мотивировать футболистов, а игра против «Спартака» для него очень принципиальна, особых потерь в составе нет, поэтому «Ростов» вполне способен даже зацепить очки в Москве.

Наш прогноз: победа «Ростова» с форой +1,5 за 1,46.

«Байер» — «Хольштайн»

Чемпионат Германии. Бундеслига

В этом сезоне «Байер» пока не выглядит все сокрушающей на своем пути машиной, какой был весь прошлый сезон. Да, команда Хаби Алонсо идет в числе лидеров в таблице Бундеслиги и неплохо стартовала в Лиге чемпионов, но присущей легкости пока нет.

Стала сбоить и надежная прежде оборона. В пяти турах Бундеслиги «Байер» пропустил уже 10 мячей. В последнем туре леверкузенцы сыграли вничью с «Баварией», но выглядели хуже и должны были проигрывать.

Новичок Бундеслиги пока идет на последнем месте с одним очком. Но команда Марселя Раппа показала, что она никого не боится, и будет играть в свой агрессивный футбол против любого соперника.

Прогнозы и ставки на футбол

В предыдущем туре «Хольштайн» дал серьезный бой мощному сейчас «Айнтрахту», пусть проиграв со счетом 2:4, но оказал сопротивление до последних минут, а «орлы» только в концовке дожали неуступчивого оппонента. Вряд ли против рационального в последнее время «Байера» новичок Бундеслиги рассыплется.

Наш прогноз: победа «Хольштайна» с форой +3,5 за 1,50.

«Удинезе» — «Лечче»

Чемпионат Италии. Серия А

Под руководством нового главного тренера Косты Руньяича в этом сезоне «Удинезе» выглядит очень неплохо на старте сезона. «Зебры» укомплектовались качественными футболистами перед стартом сезона и теперь имеют сбалансированный состав во всех линиях.

Но особенно ярко выглядит их капитан Флорьян Товен, который смог почти вернуться на свой уровень и стал напоминать себя прежнего, когда он был игроком сборной Франции и становился в ее составе чемпионом мира. Сейчас Товен один из самых ярких игроков Серии А.

«Лечче» обладает скромным составом, а многие очки в этом сезоне завоевал скорее вопреки. В данный момент команда Луки Готти идет в зоне вылета и является одной из слабейших в лиге.

В последнем туре «Лечче» уже в первом тайме отгрузил три мяча «Милан», а затем спокойно довел матч до победы. Против мощного обычно дома «Удинезе» команде придется очень несладко.

Наш прогноз: победа «Удинезе» с форой 0 за 1,6.

Общий коэффициент — 3,51.