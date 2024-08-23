В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Испании и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Рубин» — «Динамо» Махачкала

Футбол. Чемпионат России

«Рубин» после пяти туров находится в середине таблицы. Казанцы набрали 7 очков. У «Рубина» 2 победы, одна ничья и два поражения.

В августе «Рубин» в РПЛ выиграл лишь раз. 19 августа удалось взять верх над «Акроном» со счетом 2:1. Впереди у подопечных Рахимова еще один матч с новичком элитного дивизиона. Дома «Рубин» должен побеждать.

Прогнозы и ставки на футбол

«Динамо» Махачкала ранее одержало первую победу в РПЛ. 19 августа команда дома одолела «Ахмат» со счетом 1:0. С пятью очками дагестанский клуб идет на 11-й строчке в таблице.

Букмекеры не верят в успех новичка РПЛ. «Рубин» превосходит соперника и в классе, и в опыте. Хозяева завоюют три очка.

Ставка: Победа «Рубина» за 1.78.

«Сельта» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Сельта» в стартовой игре сезона порадовала поклонников в матче с «Алавесом». Клуб из Виго завоевал три очка. У команды есть шанс снова победить дома.

В родных стенах «Сельта» не проигрывает с февраля. Тогда клуб на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:2. Получится ли добиться успеха в противостоянии с «летучими мышами»?

«Валенсия», в отличие от «Сельты», в первом туре разочаровала своих фанатов. «Летучие мыши» дома уступили «Барселоне» со счетом 1:2. Теперь нужно постараться хорошо сыграть в Виго.

Последний матч между «Сельтой» и «Валенсией» прошел в мае этого года. Команды преуспели в атаке, забив на двоих четыре гола. Игра закончилась вничью 2:2.

Ставка: Обе забьют за 1.91.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» Менхенгладбах в новом сезоне уже провела один официальный матч. Команда встречалась в Кубке Германии с «Эрцгебирге Ауэ». Коллектив из Менхенгладбаха уверенно победил со счетом 3:1.

С учетом летних спаррингов выигрышная серия «Боруссии» составляет семь матчей. Но стартовать с победы в Бундеслиге будет трудно. Впереди — битва с действующим чемпионом Германии.

Минувший сезон стал для «Байера» историческим. Команда не только завоевала золотые медали, но и не проиграла в Бундеслиге ни одной встречи. Также подопечные Хаби Алонсо выиграли Кубок страны. Повторить такой успех будет невероятно сложно.

В конце августа прошлого года «Байер» разгромил соперника в Менхенгладбахе со счетом 3:0. Сейчас «фармацевты» также являются фаворитами. В межсезонье леверкузенский клуб сохранил костяк команды. У «Байера» хорошие шансы добиться победы в первом туре.

Ставка: Победа «Байера» за 1.62.

Общий коэффициент — 5.50.