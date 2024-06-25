В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Франция — Польша

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Французы в двух встречах набрали четыре очка. Сейчас команда идет на 2-м месте в таблице. Удастся ли выйти в плей-офф с первой строчки?

Главная интрига — выйдет ли на поле Килиан Мбаппе. Ранее форварду сломали нос в игре с Австрией. По этой причине нападающий пропустил матч с Нидерландами. Букмекеры уверены в том, что Франция добьется успеха.

Поляки неудачно провели два матча на Евро. Команда потерпела два поражения и уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Результат игры с Францией не имеет турнирного значения.

Польша в заключительном матче постарается сыграть для своих поклонников. Терять уже нечего. Последний раз Франция и Польша играли друг с другом на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда трехцветные одержали победу со счетом 3:1.

Ставка: Обе не забьют за 1.74.

Нидерланды — Австрия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Голландцы стартовали на Евро-2024 с волевой победы над Польшей. Команда первой пропустила, но в итоге завоевала три очка. В следующей игре также удалось добиться положительного результата. Нидерланды разошлись миром с Францией.

У Нидерландов не все в порядке в атаке. За 180 минут забито два гола. С австрийцами легко не будет. Но ничья вполне устроит оранжевых.

Австрия в стартовом матче Евро встречалась с Францией. Команда неплохо показала себя, однако уступила со счетом 0:1. Следующий матч с Польшей был куда успешнее. Австрийцы одолели соперника со счетом 3:1.

Стиль игры Австрии несколько примитивен. Талантливых футболистов немного. В основном составе выходит Марко Арнаутович, хотя ветеран далеко не в лучшей форме. Стоит отметить оборону австрийской команды. В предстоящем матче не исключена ничья.

Ставка: Австрия не проиграет за 1.68.

Англия — Словения

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

После двух туров Англию серьезно критиковали. С одной стороны команда набрала 4 очка, но с другой действовала очень трусливо.

К Гарету Саутгейту накопилось немало претензий. После забитого гола команда вдруг отходит в оборону и начинает действовать вторым номером. В матче с Данией Англия с такой тактикой едва не проиграла.

Прогнозы и ставки на футбол

Словения набрала два очка в двух встречах. Во 2-м туре команда могла одолеть Сербию, но упустила победу на последних секундах. Тем не менее, шансы на выход в плей-офф еще есть.

В составе Словении стоит выделить голкипера Облака и нападающего Шешко. В предстоящей встрече команда постарается зацепиться хотя бы на ничью. Мировая устроит и сборную Англии. Букмекеры считают подопечных Гарета Саутгейта безоговорочным фаворитом.

Ставка: Победа Англии за 1.40.

Общий коэффициент — 4.09.