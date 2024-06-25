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    Австрия навяжет борьбу Нидерландам, Словения не справится с Англией

    Экспресс дня 25 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Франция — Польша

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Французы в двух встречах набрали четыре очка. Сейчас команда идет на 2-м месте в таблице. Удастся ли выйти в плей-офф с первой строчки?

    Главная интрига — выйдет ли на поле Килиан Мбаппе. Ранее форварду сломали нос в игре с Австрией. По этой причине нападающий пропустил матч с Нидерландами. Букмекеры уверены в том, что Франция добьется успеха.

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    • Поляки неудачно провели два матча на Евро. Команда потерпела два поражения и уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Результат игры с Францией не имеет турнирного значения.

    Польша в заключительном матче постарается сыграть для своих поклонников. Терять уже нечего. Последний раз Франция и Польша играли друг с другом на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда трехцветные одержали победу со счетом 3:1.

    Ставка: Обе не забьют за 1.74.

    Нидерланды — Австрия

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Голландцы стартовали на Евро-2024 с волевой победы над Польшей. Команда первой пропустила, но в итоге завоевала три очка. В следующей игре также удалось добиться положительного результата. Нидерланды разошлись миром с Францией.

    У Нидерландов не все в порядке в атаке. За 180 минут забито два гола. С австрийцами легко не будет. Но ничья вполне устроит оранжевых.

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    • Австрия в стартовом матче Евро встречалась с Францией. Команда неплохо показала себя, однако уступила со счетом 0:1. Следующий матч с Польшей был куда успешнее. Австрийцы одолели соперника со счетом 3:1.

    Стиль игры Австрии несколько примитивен. Талантливых футболистов немного. В основном составе выходит Марко Арнаутович, хотя ветеран далеко не в лучшей форме. Стоит отметить оборону австрийской команды. В предстоящем матче не исключена ничья.

    Ставка: Австрия не проиграет за 1.68.

    Англия — Словения

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    После двух туров Англию серьезно критиковали. С одной стороны команда набрала 4 очка, но с другой действовала очень трусливо.

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    К Гарету Саутгейту накопилось немало претензий. После забитого гола команда вдруг отходит в оборону и начинает действовать вторым номером. В матче с Данией Англия с такой тактикой едва не проиграла.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Словения набрала два очка в двух встречах. Во 2-м туре команда могла одолеть Сербию, но упустила победу на последних секундах. Тем не менее, шансы на выход в плей-офф еще есть.

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    • В составе Словении стоит выделить голкипера Облака и нападающего Шешко. В предстоящей встрече команда постарается зацепиться хотя бы на ничью. Мировая устроит и сборную Англии. Букмекеры считают подопечных Гарета Саутгейта безоговорочным фаворитом.

    Ставка: Победа Англии за 1.40.

    Общий коэффициент — 4.09.

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    Экспресс дня 25 июня. В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 25 июня с коэффициентом 4.09.
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