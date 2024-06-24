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    Албания может создать проблемы Испании, Хорватия и Италия забьют друг другу

    Экспресс дня 24 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сборная Италии
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024 и Кубка Чили На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «О'Хиггинс» — «Коло Коло»

    Футбол. Кубок Чили

    «О'Хиггинс» в чемпионате Чили является середняком. Клуб находится на 10-м месте. Набрано 19 очков в 15 встречах.

    В чемпионате Чили «О'Хиггинс» не уступает с 12 мая. Выигрышная серия клуба составляет два матча. Во встречах с «Кобрелоа» и «Лаутаро де Буин» «О'Хиггинс» забил пять мячей и ни одного не пропустил.

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    • «Коло Коло» на данный момент идет в верхней части таблицы. Клуб набрал 26 очков в 15 поединках. У команды 8 побед, две ничьи и 5 поражений.

    «Коло Коло» идет фаворитом предстоящей дуэли. Стоит отметить, что клуб хорошо играет в гостях. На выезде «Коло Коло» не проигрывает с 10 апреля.

    Ставка: Победа «Коло Коло» за 1.90.

    Хорватия — Италия

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Фанаты сборной Хорватии ожидали большего от команды на Евро. «Шашечные» рискуют оказаться за бортом плей-офф. В двух встречах набрано лишь одно очко.

    Ранее команда была близка к победе над Албанией. Но Хорватия пропустила в компенсированное время и упустила три очка. Получится ли наверстать упущенное в противостоянии с Италией?

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    • Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Однако нынешний турнир складывается для команды не лучшим образом. Итальянцы до сих пор не обеспечили себе путевку в плей-офф.

    В первом туре Италия с трудом одолела Албанию. Во втором туре команда без шансов уступила Испании. Если бы не удачные действия Джанлуиджи Доннаруммы, счет мог быть разгромным.

    Ставка: Обе забьют за 1.70.

    Албания — Испания

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Албанцы приятно удивляют на нынешнем Евро. Отличительная черта команды — быстрые голы. Албания во встречах с Италией и Хорватией поражала ворота соперников в самом дебюте.

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    На данный момент в активе албанской сборной одно очко. В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе Испании. Но Албания вполне может навязать борьбу фавориту.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Испания блестяще стартовала на Евро. У команды шесть набранных очков по итогам двух матчей. Сборная забила четыре гола и не пропустила ни одного мяча.

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    • Испанцы уже пробились в плей-офф. Высока вероятность, что в матче с Албанией тренерский штаб выпустит ближайший резерв. В такой ситуации у албанцев повышаются шансы на положительный исход. Номинальным хозяевам очень нужны очки, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф.

    Ставка: Победа Албании с форой (+1.5) за 1.61.

    Общий коэффициент — 5.20.

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    Экспресс дня 24 июня. В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024 и Кубка Чили / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 24 июня с коэффициентом 5.20.
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